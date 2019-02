Zone humide de Guerbes-Sanhadja de Skikda : Lancement du projet de réhabilitation

Le projet de gestion intégrée du complexe de zones humides de Guerbes-Sanhadja de Skikda a été lancé, jeudi, lors d’un atelier organisé à la Direction générale des forêts (DGF).

Cet atelier intervient suite à un accord de partenariat sur la mise en œuvre initiale de ce projet signé récemment entre le ministère des Affaires étrangères, le Programme des Nations unis pour le développement (PNUD) et la DGF, en vue de préserver le complexe de zones humides de Guerbes-Sanhadja de Skikda, d’une superficie de 42.100 hectares, à travers l’utilisation «rationnelle» de ses ressources en eau. Dans son allocution d’ouverture, le directeur général de la DGF, Ali Mahmoudi, a indiqué que ce texte s’inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts consentis par l’État pour la conservation des zones humides et de la biodiversité, et le développement durable, à travers la lutte contre la désertification, la pauvreté et l’exclusion, faisant savoir que l’augmentation des besoins, due à la concentration de la population à proximité des zones humides, a entraîné la «surexploitation» de ces espaces, conduisant, dans certains cas, à une «rupture» de l’équilibre biologique qui «menace» leur pérennité. Aussi, l’utilisation de techniques de production intensives en lieu et place de pratiques traditionnelles, le développement de l’industrie, les rejets des eaux usées ont contribué de multiples façons à la dégradation des zones humides.

Pour pallier ces menaces, des projets permettant la conservation des zones humides ont été entrepris par la DGF, notamment à travers l’élaboration d’une stratégie nationale de gestion écosystémique des zones humides et le renforcement des capacités en la matière. «Le projet de mise en œuvre d'un plan de gestion intégrée du complexe de zones humides Guerbes-Sanhadja-Skikda, financé à hauteur de 420.000 dollars sur un an par la DGF, le PNUD et des fondations internationales, s’inscrit en droite ligne de cette stratégie. Il se concertera essentiellement autour de l’action de consolidation de 75 hectares du cordon dunaire du complexe des zones humides de Guerbes-Sanhadja, ce qui aura pour effet d’améliorer la protection contre les inondations, le contrôle de l'érosion, l’amélioration de la qualité de l'eau, la séquestration du carbone», a expliqué le Directeur général des forêts, affirmant que le projet contribuera aussi à renvoyer 19 millions de litres d'eau au complexe de zones humides.

De son côté, le directeur central au ministère des Affaires étrangères a relevé l’intérêt de ce projet qui témoigne de «l’excellente» coopération entre l’Algérie et le programmes des Nations unies dans le domaine de la protection de l’environnement, assurant que l’une des principales raisons de la dégradation de la biodiversité est «l’ignorance et la sous-estimation de sa valeur». «Il faut définir les obstacles rencontrés pour la mobilisation des connaissances techniques et ressources financières nécessaires», a fait observer Lazhar Soualem, qui a souligné l’impératif de réunir toutes les parties prenantes au niveau central et local, avec la collaboration des médias et associations, pour promouvoir les efforts fournis dans ce domaine. Il s’agit, pour lui, de «conjuguer les efforts à l’effet de sensibiliser» les populations locales et l’ensemble des parties prenantes aux effets néfastes des changements climatiques. «Les zones humides algériennes sont d’une importance internationale, elles présentent des caractéristiques écologiques exceptionnelles et rares, notamment pour la région méditerranéenne», a souligné l’intervenant, tout en réitérant la disponibilité du ministre des Affaires étrangères à d’accompagner la mise en œuvre des projets visant la protection des zones humides. Le représentant du PNUD en Algérie, M. Edwine Carrié, a indiqué, pour sa part, que «les changements climatiques constituent une réelle menace pour l’équilibre écologique des zones humides», précisant que «64% des richesses de zones humides, au niveau mondial, ont disparu, au cours du siècle dernier».

«Cela a induit à des conséquences négatives sur les populations qui dépendent des ces zones», a-t-il affirmé. Et d’ajouter que «notre objectif en Algérie est d’aider les autorités à classer, d’une manière durable, tous les sites en aires protégés».

Kamélia Hadjib