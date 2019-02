USM Alger 1 - USM Bel-Abbès 0 : Petite, mais précieuse victoire

Le leader de la Ligue 1 prend un peu plus ses distances avec ses poursuivants. À l'occasion de la 21e journée du championnat, les Rouge et noir ont disposé de la modeste formation de l'USM Bel-Abbès sur le score étriqué de 1 à 0, à l'issue d'une partie à sens unique, pratiquement. Face à une équipe en crise et sans coach principal depuis quelques journées déjà, les protégés du technicien français Froger ont d'emblée pris le taureau par les cornes. En mettant la pression sur leurs adversaires du jour d'entrée et en enchaînant les occasions, les joueurs de l'USMA se sont montrés très dangereux. Ces derniers se sont procuré sept corners durant le premier quart d'heure de jeu. 6', Chafaï reprend de la tête, le centre de Bouderbal. Sa balle est passée tout près du cadre. 12', le tir de Meziane manque de peu de faire mouche. Après avoir longtemps fait douter les attaquants usmistes, Khedaïria s'incline enfin devant Meziane. 23’, le virevoltant ailier algérois ouvre la marque, après une belle chevauchée individuelle. Après cette réalisation, les camarades de Chita ont continué à pousser. Ils se sont créé de nombreuses occasions, mais n'ont pas réussi à concrétiser leurs efforts. Côté belabbessien, on a surtout évolué en contre. L'unique occasion notable des visiteurs durant le premier half est à mettre à l'actif de Seguer. 38', l'avant-centre de l'USMBA n'a pas su profiter de l'erreur monumentale de la défense de l'USMA. Même scénario en seconde période. Les locaux se sont chargés de faire l'essentiel du jeu, en imposant leur rythme. Ils se sont procuré de nombreuses occasions de but, en situation d'attaques placées principalement. Ils ont cependant manqué d'efficacité à l'approche de la surface. Dans les arrêts de jeu, l'arbitre de la rencontre accorde un penalty aux locaux. Benyahia se présente pour exécuter la sentence et rate complètement sa Panenka. De leur côté, les visiteurs sont restés confinés dans leur camps, répliquant principalement par des contres rapides. Toutefois, faute d'associer un nombre suffisant de joueurs dans les phases offensives, l'USMBA n'a pas réussi à prendre le dessus sur les défenseurs algérois. Une petite, mais précieuse victoire, qui permet aux Rouge et Noir de creuser l'écart à sept longueurs sur la JSK.

Rédha M.