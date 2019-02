JS Kabylie 1 - MC Alger 1 : équitable

Le Clasico du championnat algérien s'est soldé par un score de parité, d’un but partout, hier au stade de Tizi Ouzou. La JSK et le MCA n'ont pas pu se départager, à l'issue d'une partie à rebondissements, assez animée. Le Mouloudia d'Alger, à dix après l'expulsion de Dieng (30'), est parvenu à ouvrir la marque par l'intermédiaire de Frioui. 44', l'attaquant du MCA reprend une balle mal renvoyée par le portier Salhi. En seconde période, les protégés du coach Amrouche ratent un pénalty. Le gardien de la JSK à bien accompagné le tir d'Amada, en choisissant le bon côté. Deux minutes plus tard, les poulains du technicien français Dumas égalisent. 66', Saâdou reprend superbement le coup franc de Benyoucef. Chaâl n'a rien pu faire. Un résultat qui n'arrange pas vraiment les affaires des deux teams qui perdent encore du terrain face au leader.

R. S.