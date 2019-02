Dans la lucarne : Des supporters organisés ?

Dans le football moderne, l’apparition des «kops» avait eu un véritable stimulant pour les clubs des différents pays à travers les continents. C’était vu comme une très bonne chose. Ils sont, cependant, différents d’un pays à un autre. Les supporters dans certains grands clubs sont carrément associés à la vie, l’organisation et même le financement de celui-ci. C’est ce qu’on appelle les «socios» comme il est le cas à Barcelone, au Real Madrid et ailleurs. Il y a, par conséquent, un lien très fort entre les dirigeants, les supporters et aussi les joueurs. Il existe une parfaite osmose entre les diverses parties du club. Il y a un grand amour entre eux. Les supporters sont associés directement aux affaires du club et aussi à son développement. Il faut dire que ce n’est pas le cas chez nous. C’est vrai que depuis l’indépendance du pays en 1962, il y a eu une grande évolution dans la relation entre le club en lui-même et ses supporters. Hormis quelques exceptions, le supporter se contentait seulement de soutenir son équipe contre «vents et marées». Il la suivait partout où elle se déplaçait. C’était un véritable amour entre les deux parties. Tout se passait le plus amicalement possible et surtout tout se faisait d’une manière sereine et désintéressée.

De nos jours, les supporters ont changé de comportement en devenant plus envahissants. Ils ne veulent pas rester en retrait de ce qui se passe au sein du club. Ils ne veulent pas laisser, comme ils le disent, l’équipe à «vau-l’eau». Ils veulent être vraiment être partie prenante de sa vie et surtout que les résultats qu’elle peut réaliser ne doivent pas laisser les uns et les autres indifférents. Là où il y a mauvais résultat, ils interviennent directement pour demander des comptes. Quelle est l’équipe qui n’a pas été empêchée de s’entraîner après que des supporters «débarquent» au stade pour annuler carrément la séance d’entraînement. Les exemples sont, le moins que l’on puisse dire, nombreux. Une situation qui ne peut que jeter l’émoi au sein de notre «jeu à onze». On en a marre de ces situations qui ne se justifient pas, surtout que les supporters ne sont pas eux qui signent les «chèques» des joueurs. Comme ce procédé est très «mal vu», les supporters du MCA ont tenté dernièrement une autre moyen pour faire passer leur message. Au lieu de recourir à des méthodes désuètes et notamment inappropriées, du fait qu’elles n’apportent que les « larmes et le sang », ils ont changé de «fusil d’épaule». Cette fois-ci, ils ont eu une attitude autrement plus subtile et surtout très «civilisée». Au lieu d’agir comme ils avaient l’habitude de le faire, ils avaient décidé, entre eux, de sortir dès que le match MCA-OMédéa (20e journée de Ligue1) atteigne la 21e minute pour sortir tout en bloc. Il y a des supporters qui sont restés, mais… C’était par référence à la date de la création du doyen des clubs algériens, le MCA, en juin 1921. C’était une façon de jeter l’opprobre sur la direction actuelle du club, mais aussi l’entraîneur et aussi certains joueurs qui n’ont pas le niveau requis. Ils l’ont fait d’une manière simple sans «casse» et sans «bagarres». Une position appréciée par tous du fait qu’elle nous éloigne des scènes de désolation où les chaises du stade, achetées en « devises », partent en «vrille» et parfois finissent sur la tête des gens qui n’étaient là que pour voir un matche de football où le spectacle devait être au firmament et non pas la violence. Un geste qui doit être suivi par tous pour qu’il y ait une très bonne entente et que le dialogue soit privilégié et accepté par tous. C’est le meilleur moyen de faire en sorte que la communication ne soit pas un vain mot ! Hamid Gharbi