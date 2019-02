La radieuse et les anciens footballeurs rendent hommage au Président Bouteflika : « Il a beaucoup fait pour le développement sportif »

L’association Radieuse présidée par Chafi Kada,et les anciennes stars du football à leur tête le premier ballon d’or, Lakhdar Belloumi, Ali Meçabih, Nacer Benchiha, Redouane Benzerga ainsi que des jeunes adhérents de 17 wilayas, ont rendu un hommage au président Abdelaziz Bouteflika, par un trophée du mérite et appelé à la continuité et la présentation de sa candidature aux prochaines élections présidentielles.

La Radieuse, Lakhdar Belloumi, et ses camarades ainsi que les jeunes présents ont vivement remercié le président pour sa bonne gouvernance depuis 20 ans et sa réussite dans la réconciliation nationale après une décennie noire. Sans oublier les multiples opérations de modernisation du pays et son grand intérêt pour la jeunesse et le sport.

A cette occasion, Lakhdar Belloumi eut ces mots: « Bouteflika est un homme sage qui aime beaucoup l’Algérie à laquelle il a beaucoup donné. Il ne faut surtout pas oublier son rôle dans la double qualification à la coupe du monde.»

De son côté, le président de la Radieuse Kada Chafi, «souhaite que l’expérience de la gestion politique de Bouteflika, soit un repère pour notre jeunesse et qu’elle n’oublie pas que cet homme a sacrifié son temps et sa santé pour le bien de l’Algérie. N’oublions pas aussi la réalisation de milliers de mini-terrains de sport, de dizaines de terrains en gazon et de centaines de maisons de jeunes afin de permettre à cette frange de la population de s’épanouir».