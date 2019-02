Ligue 1 (21e journée) : Le CS Constantine stoppé

Le CS Constantine a été tenu en échec par l'AS Aïn M'lila, sur un score nul (0-0), en match comptant pour la 21e journée du championnat de Ligue 1 de football, disputé vendredi au stade Chahid Hamlaoui de Constantine.

Le CS Constantine qui voit sa série de 12 victoires de rang (toutes compétitions confondues) stoppée, prend seul la 4e place avec un total de 32 points pour 20 matches, alors que l'AS Ain M'lila (22 pts - 21 m), qui lutte pour son maintien, rejoint l'O. Médéa et le CABB Arréridj à la 10e place. En ouverture de cette journée, le Paradou AC a réalisé un authentique exploit en allant battre à Oran le MC Oran, sur un doublé de Naidji (71e, 78e). Une victoire lui permettant de s'installer sur la troisième marche du podium (3e) avec 33 pts pour 21 matches joués, alors que le MCO reste scotché à la 9e place (24 pts- 21 m). Cette 21e journée s’est poursuivie hier, samedi, avec le déroulement de 4 rencontres et prendra fin le 1er avril avec les deux derniers matches concernant les clubs engagés en compétition africaine, à savoir : NA Husseïn-Dey - MO Béjaia et CABB Arréridj - JS Saoura.

Résultats partiels:

MC Oran - Paradou AC 0-2

CS Constantine - AS Ain M'lila 0-0