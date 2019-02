Sport automobile : Un show de Drift à Mers El-Hadjadj

Une démonstration de drift de sport mécanique automobile a eu lieu à Mers El-Hadjadj d’Oran, devant une foule de fans de sports mécaniques. Cette manifestation, organisée par un groupe de pilotes de sport automobile d’Oran, à réuni une dizaine de jeunes drifters de la wilaya d’Oran. Un show exceptionnel plein de sensations fortes et de techniques maîtrisées, par les dérapages contrôlés, le rugissement du moteur et la fumée des pneus. Des compétiteurs possèdent des véhicules de drift très performants et spécialement conçus, avec plein d’enthousiasme et de confiance. L'art de la dérive est impressionnant chez certains jeunes Oranais. L’exemple du spécialiste du drift, Amine Mahi au volant d’une BMW E 30. "Je serais très fier de représenter un jour mon pays à une manifestation internationale de drift. Je tenterai par tous les moyens de réaliser mon rêve et celui de tous les drifters algériens férus de sport automobile", dit-il, faisant qu'il est invité à participer, au mois d’avril prochain à un concours international en Tunisie. Cette démonstration constitue une opportunité pour bien préparer les prochaines échéances à venir, tel que le championnat national de drift et le concours Red Bull Car Park Drift prévu le mois 18 mai prochain Alger qualitatif pour le challenge mondial de drift. Dans cette spécialité, le seul marquage sur le parcours est un petit pneu qui sert de repère pour les pilotes. Le site, qui fait la moitié d'un terrain de football, est flanqué d'un petit monticule de galets duquel les spectateurs peuvent regarder la compétition. Ce spectacle inédit à Oran renforcerait l'attrait de la manifestation auprès du public. Dans cette discipline de sport automobile, les pilotes doivent maintenir leurs véhicules en dérapage sur la piste tout en recherchant la vitesse maximale. Un drift réussi s'explique par l'angle d'attaque très précis du virage choisi par le pilote et le bon calibrage du freinage. Les pilotes, passés maîtres dans la pratique de cette forme d'art mécanique, l'équipe de Sport et Mécanique espère bien redonner un second élan au sport automobile à Oran. Pour le jeune Benfizaz Abdelkader de hai Es-Sabah, le drift n'est qu'un passe-temps. Il aime traîner sur la piste "pour entretenir les voitures, réparer les moteurs et les pneus". L'événement attire de plus en plus de monde, au-delà de la ville d’Oran. Hamid, 31 ans est venu de Mostaganem avec ses amis à Mers El Hadjadj pour assister à la compétition. Le Drift a vu le jour au Japon dans les années 80. Il était pratiqué sous forme de courses illégales, les plus souvent sur des routes de montagne sinueuses. Peu à peu, il s’est fait connaitre et des compétitions officielles furent organisées au Japon et travers le monde.