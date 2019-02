Hommage : Mustapha Dahleb, citoyen d’honneur de la ville de Saint-Germain-en-Laye

L'ancien international algérien et l'un des meilleurs buteurs du Paris Saint-Germain, Mustapha Dahlab, a été fait citoyen d'honneur de la ville de Saint-Germain-en-Laye (ouest de Paris), a appris l'APS vendredi de la mairie. C'est au cours d'une cérémonie et devant près de 200 invités que la ville a rendu hommage à l'une des premières vedettes du PSG qui actuellement cartonne la Ligue-1 française. L'hommage lui a été également rendu devant ses nombreux coéquipiers comme Safet Susic, Nambatingue Toko, Raymond Domenech, au cours duquel le maire de la ville, Arnaud Péricard a exprimé la fierté de sa ville "d’avoir eu un joueur et un habitant comme (lui)". Mustapha Dahleb a reçu à cette occasion la médaille de la ville et a été fait citoyen d’honneur de Saint-Germain-en-Laye. "À l’orée du 50e anniversaire de sa création, nous avions à cœur de valoriser l’histoire singulière du Paris Saint-Germain à travers celui qui en a été sa première star. Nous honorons le joueur hors-norme que Mustapha Dahleb a été, sa classe, sa finesse dans le toucher de balle et avec lui toute une génération qui a émerveillé le championnat de France à cette époque", a souligné le maire au cours de la cérémonie à laquelle l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, était présent. L'ambassadeur a salué pour sa part Mustapha Dahleb qui "n’est pas seulement un génie du foot. C’est aussi un homme engagé, qui a toujours répondu présent pour des actions sociales ou caritatives", le remerciant pour "tout" ce qu'il a donné, "la joie et le bonheur". Deux anciens joueurs du PSG, Thierry Morin et Eric Renaut ont été également récompensés et une conférence a été donnée par l’historien du club, Michel Kollar, qui avait pour thème "Histoire du fennec du siècle, qui a conquis un club et ses supporters". Mustapha Dahleb a reçu du Collectif Ultra Paris une écharpe aux couleurs du club qu'il a défendu à 310 reprises, inscrivant 98 buts, toutes compétitions confondues durant une carrière de 10 ans au PSG. Avec ce génie de la balle ronde, le PSG a remporté ses premiers trophées, notamment les coupes de France 1982 et 1983. Il reste même aujourd'hui le 3e meilleur buteur du club parisien en championnat derrière Cavani et Ibrahimovic. Il reste encore, pour toutes compétitions confondues, à la 5e place, derrière Cavani, Ibrahimovic, Pauleta et Rocheteau.