ASO : Zaoui sous pression

L'ASO Chlef a concédé une défaite qui risque de ne pas être sans conséquence ce vendredi (2-1) face au leader, le NC Magra. Le club chélifien se retrouve désormais largué à la troisième place avec cinq points de retard sur le leader. Ceci n'est certes pas insurmontable, mais cette situation met de plus en plus la pression sur l'ASO et par ricochet son entraîneur, Samir Zaoui dont l'avenir est incertain. La phase retour du championnat de Ligue-2 commence mal pour l'ASO Chlef. Depuis la reprise, les Rouge et Blanc de Chlef peinent à être réguliers. Il est vrai que pour le moment, leur bilan n'est pas trop alarmant, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont perdu des points précieux depuis le début de l'année qui risque, au demeurant, de valoir leur pesant d'or lors du décompte final.

En effet, depuis le début de l'année, l'ASO, pourtant candidat à l'accession, a concédé trois défaites et un nul pour deux victoires seulement. Doit sept points de prix sur dix-huit possibles. Samir Zaoui, le jeune entraîneur de l'ASO est naturellement le premier à subir les conséquences des contre-performances. Le technicien s'est d'ailleurs refusé à toute déclaration à la fin du match face au NC Magra. "Je n'ai aucune déclaration à faire. Il y a des matches où je n'ai rien à dire. C'est sûr que je ne vais plus me plaindre", a t-il dit en substance.

Si pour le moment, Zaoui n'est pas vraiment menacé, il n'en demeure pas moins que la situation pourrait changer du tout au tout s'il ne parvient pas à redresser la barre et ce le plus tôt possible, car l'ASO ne peut plus se permettre de perdre des points au risque de se retrouver vite éliminée de la course pour l'accession. Incontestablement, les prochaines journées vont être décisives.

Amar B.