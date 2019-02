Ligue 2 (21e journée) : Le NC Magra conforte sa position

Le NC Magra a pris le large en tête de la Ligue 2 de football, avec désormais cinq points d'avance sur son dauphin, l'ASO Chlef, qu'il a difficilement dominé (2-1) dans le match au sommet de la 21e journée, disputée vendredi au stade communal de Magra, au moment où les mal classés, l’USM El-Harrach et l'ASM Oran, se sont neutralisés (0-0) dans le match décisif pour le maintien.

Les choses étaient pourtant très mal parties pour le leader, surpris à domicile par un but de Benkablia (26'), avant de se ressaisir et de renverser la vapeur. D'abord par Bouflih, qui a égalisé sur penalty à la 40', puis par Mebarki, buteur à l'ultime seconde du temps additionnel (90'+5). À la faveur de ce succès à l'arraché, les Bleu et Blanc comptent une avance relativement confortable de cinq points sur l'ASO, obligé de partager sa deuxième place avec l'US Biskra et le WAT qui jouera samedi. A signaler aussi que le but victorieux de Mebarki a été suivi d'une longue période d'arrêts de jeu, car les joueurs et le staff technique de l'ASO avaient longuement contesté auprès de l'arbitre, avant de résoudre à accepter la défaite. Dans l'autre match au sommet de ce vendredi, les mal-classés USM El Harrach et ASM Oran se sont neutralisés (0-0) au stade du 1er-Novembre (Mohammadia). Un score qui n'arrange aucune de ces deux formations, qui restent coincées dans les abysses du classement général, puisque les Harrachis sont provisoirement 13e, avec 21 points, et les Asémistes 14e, avec 18 unités. Outre l'importante victoire du NCM sur l'ASO, les meilleures opérations du jour sont à l'actif de la JSM Béjaïa et de l'US Biskra, auteurs de victoires importantes, particulièrement l'USB, qui a ramené une précieuse victoire de son déplacement chez la lanterne rouge, l'USM Blida (1-3). Une victoire assurée par Allam (59'), Dakhia (66') et Samer (81'), propulsant par la même occasion le club des Zibans provisoirement sur la deuxième marche du podium, ex aequo avec l'ASO et le WAT. Pour sa part, la JSMB a dominé l'Amel Boussaâda (3-2), grâce à Zamoum (12'), Benmessaoud (40') et Ghanem sur penalty (70'), alors que les visiteurs avaient trouvé le chemin des filets par l'intermédiaire de Touil (29'), et Baâli (72'). Un succès difficile, mais qui conserve son pesant d'or pour le club de Yemma Gouraya, désormais cinquième, ex aequo avec le RCR, avec 33 unités pour chaque club, alors que l'Amel Boussaâda stagne à la 10e place, avec 28 unités. Enfin, la JSM Skikda a difficilement disposé de l'USM Annaba (2-1), grâce à Khennab (7') et Amrane (19'), alors que Boucif avait réduit l'écart pour les Tuniques-Rouges (72'). La fin de match a été particulièrement difficile pour la JSMS, car les Annabis avaient réussi un retour tonitruant dans ce match, qu'ils ont cependant terminé à neuf contre onze, suite à l'exclusion de deux de leurs joueurs. Une supériorité numérique qui a considérablement soulagé l'équipe locale, ayant préservé le score de deux buts à un jusqu'au coup de sifflet final. Grâce à cette précieuse victoire, la JSMS se hisse provisoirement à la 9e place du classement général, avec 29 points, au moment où l'USMAn recule à la 8e place, avec 30 unités au compteur.