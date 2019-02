Santé : Finaliser les projets avec Cuba

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a évoqué, jeudi dernier, avec la vice-ministre cubain de la Santé, Marcia Cobas Ruiz, les préparatifs de la 22e session de la Commission mixte intergouvernementale, prévue du 19 au 21 février à Alger.

Cette session, qui sera axée sur «le développement des relations bilatérales dans différents secteurs de la santé, notamment en matière d'industrie pharmaceutique», sera coprésidée par le ministre de la Santé et son homologue cubain du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger,

Dans ce cadre, il a été convenu de constituer un groupe de travail mixte pour «finaliser les projets inclus par les deux parties, qui feront l'objet du programme de travail de cette réunion de coopération, portant principalement sur les soins de base, les produits pharmaceutiques, la numérisation et le dossier électronique du patient, la biomédicale et la maintenance», précise la même source.

M. Hasbellaoui et la vice-ministre cubaine de la Santé ont, également, abordé lors de leur entretien «les différents domaines de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé à la lumière des décisions prises par le Président Abdelaziz Bouteflika et son homologue cubain, particulièrement dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et l'échange d'expériences».