Prévention des risques : Le projet de loi en examen

Un nombre de responsables et de spécialistes, auditionnés jeudi par la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés, ont mis l'accent sur l'importance du projet de loi relatif aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique, notamment les articles traitant des mesures de contrôle.

La Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés a poursuivi ces travaux, dans le cadre de l'examen du projet de la loi relative aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique, par la tenue d'une rencontre présidée par M. Amar Djilani, président de la Commission, consacrée à l'audition d'un nombre de responsables de compagnies d'assurance, de professeurs universitaires et de cadres du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Les spécialistes et experts auditionnés ont tous mis l'accent sur «l'extrême importance» de cette loi, notamment les articles traitant des mesures de contrôle, estimant que «l'assurance contre ces risques était nécessaire pour protéger l'économie nationale et les droits du citoyen». Ce texte de loi «évitera au citoyen, aux compagnies d'assurances et aux biens publics et privés les risques d'incendie et de panique», ont-ils affirmé. Rappelant l'importance de ce projet de loi, M. Djilani a évoqué les principaux axes qui y figurent.

«L'assurance contre les risques d'incendie est une protection pour les personnes, les biens et les intervenants en cas d'incendie ou de panique, permettant également aux personnes sinistrées de bénéficier d'indemnisationscorrespondant à l'ampleur des dégâts», ont-ils expliqué.

«La protection est la responsabilité de toutes les composantes de la société», ont-ils précisé, ajoutant que «sans la contribution de toutes les parties, le développement durable et la protection de l'environnement ne sauraient se réaliser». Pour rappel, cette réunion a été consacrée à l'audition du PDG de la Société nationale d'assurance (SAA), du directeur central des risques industriels à la SAA, du conseiller du PDG d'Alliance assurance chargé des affaires techniques et de deux professeurs de l'université de Bab Ezzouar, en présence de représentants du ministère de l'Intérieur.