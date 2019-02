Situation dans la région arabe : Convergence de vues aveC le Soudan

Le président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale établie à l'étranger de l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif, a reçu, jeudi au siège de l'APN, l'ambassadeur de la République du Soudan à Alger, Elabeid Mohamed Elabeid, avec lequel il a examiné les voies de relance et de promotion des relations de coopération parlementaire, indique un communiqué de l'APN. Les entretiens ont porté sur «les relations bilatérales et les progrès réalisés dans plusieurs domaines», précise la même source. Les deux parties ont évoqué «les voies de relance et de promotion des relations de coopération parlementaire». Dans ce cadre, M. Si Afif a mis l'accent sur «la nécessité d'orienter les efforts diplomatiques au niveau parlementaire, en complément des efforts des dirigeants des deux pays pour la promotion de la coopération bilatérale dans les différents domaines économiques, notamment le secteur de l'Agriculture». A cette occasion, les deux parties ont passé en revue «plusieurs questions d'actualité, et à leur tête, la situation prévalant dans la région arabe». A ce propos, l'ambassadeur soudanais s'est félicité de la convergence des vues des deux pays sur les questions de l'heure, précisant que l'Algérie n'a de cesse affiché des positions objectives concernant différentes questions». Au terme de la rencontre, le diplomate soudanais s'est dit «optimiste» quant aux conclusions de la séance d'audition, devant être organisée, la semaine prochaine, par le Parlement arabe (PA), en vue de retirer le nom de la République du Soudan de la liste des Etats parrainant le terrorisme».