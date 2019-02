Groupe parlementaire Algérie - Malaisie : Des relations privilégiées

Un groupe parlementaire d'amitié «Algérie-Malaisie» a été installé, mercredi, au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN) pour «encourager les échanges parlementaires et jeter les ponts de nouvelles perspectives de la coopération bilatérale», indique un communiqué de l'Assemblée.

Présidant la cérémonie d'installation, le vice-président de l'APN, Abderrazak Terbeche a affirmé que «les relations solides et privilégiées qui lient les deux pays sont fondées sur la solidarité historique entre les deux peuples et le soutien de la Malaisie à l'Algérie et au peuple algérien dans sa lutte pour l'indépendance». Lors de la cérémonie d'installation qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Malaisie à Alger, Mohd Tarid Bin Sufian et du représentant du ministère des Affaires étrangères, Djihad Eddine Belkas, M. Terbeche a mis en avant «les relations bilatérales qui se sont consolidées davantage, à l'issue des visites officielles effectuées au plus haut niveau, marquées par la concertation politique périodique et régulière autour des questions d'intérêt commun», insistant sur l'impératif de «les promouvoir et de les élargir à des domaines vitaux, notamment économique». Concernant la diplomatie parlementaire, l'intervenant «a formé le vœu de voir ce groupe parlementaire aboutir à de nouveaux mécanismes de communication, susceptibles d'encourager les échanges parlementaires multifacettes», soulignant la nécessité de «déployer davantage d'efforts pour jeter les ponts de communication et de coopération, à travers l'intensification des visites au mieux des intérêts des deux pays et peuples frères». Pour sa part, l'ambassadeur malaisien s'est félicité du «niveau des relations unissant l'Algérie et son pays», affirmant «l'attachement de son Etat à promouvoir les relations bilatérales au plus haut niveau, notamment dans les domaines de l'enseignement supérieur et du tourisme». Le député Khaled Rahmani, président du groupe parlementaire a mis l'accent sur l'importance d'oeuvrer à trouver «les mécanismes à même de permettre aux parlementaires algériens et leurs homologues malaisiens d'atteindre un niveau de coopération parlementaire fructueux et constructif».