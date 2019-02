Conférence mondiale des Présidents de parlement : Démocratie et état de droit

Le Conseil de la nation, représenté par Mme Fouzia Benbadis, prend part, depuis hier, aux travaux du Comité préparatoire de la 5e Conférence mondiale des présidents de Parlement, à Genève (Suisse), a indiqué, jeudi, un communiqué du Conseil.

Les membres du Comité débattront du thème principal relatif à «l'état d'avancement des programmes des précédentes conférences mondiales des présidents de Parlement», par l'examen de quatre volets, à savoir, «la coopération interparlementaire», «les parlements, la démocratie et l'Etat de droit», «les parlements et le programme de développement durable à l'horizon 2030», ainsi que «la dimension parlementaire dans l'action de l'Organisation des Nations unies (Onu)», précise le même communiqué. A signaler que le Parlement algérien est membre du Comité préparatoire de la 5e Conférence mondiale des présidents de Parlement, devant se tenir en 2020, et ce, depuis la 139e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP) qui s'est tenue, en octobre 2018, à Genève. Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a la qualité de membre audit Comité, rappelle-t-on de même source.