61e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef : Le Président Bouteflika adresse un message à son homologue tunisien

Le Président Bouteflika adresse un message à son homologue tunisien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux à son homologue tunisien, Béji Caïd Essebsi, à l’occasion de la commémoration du 61e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef, dans lequel il a affirmé que «cet événement mémorable constitue une opportunité pour la promotion des liens de fraternité et de coopération entre nos deux pays, et une source d’inspiration pour les générations montantes, afin d’aller de l’avant vers un avenir prometteur à la hauteur des aspirations de nos peuples frères à davantage de progrès et prospérité».

«Il m’est agréable, à l’occasion de la commémoration du 61e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef, d’adresser à votre excellence au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, mes vœux les meilleurs, priant Dieu Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être et davantage de progrès et de prospérité au peuple tunisien frère sous votre conduite judicieuse», a écrit le Président Bouteflika, dans son message. «La commémoration de cette épopée héroïque m’offre l’agréable opportunité de m’incliner à la mémoire des chouhada algériens et tunisiens dont le sang a fusionné pour illustrer l’une des plus belles images de solidarité et de cohésion à la lumière d’une lutte commune pour la liberté et l’indépendance», a ajouté le Chef de l’Etat. «Je saisis également cette occasion pour vous réaffirmer ma détermination à œuvrer à la consolidation des liens de fraternité et de coopération entre nos deux pays, pour aller de l’avant vers un avenir prometteur à la hauteur des aspirations de nos peuples frères à davantage de progrès et de prospérité, tout en demeurant fidèles au serment des chouhadas». «Je tiens à vous réaffirmer notre volonté permanente de continuer à travailler avec vous pour consolider les liens historiques et civilisationnelles qui unissent les deux peuples frères et intensifier l’action commune pour promouvoir les relations entre les deux pays», a conclu le président de la République.



Cérémonie à la mémoire des martyrs





Une cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs des événements de Sakiet Sidi Youcef a été organisée, hier, devant la stèle commémorative érigée au cimetière des chouhada. Ont assisté à cette cérémonie commémorative, côté algérien les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, des Moudjahidine et de l’Energie, respectivement Noureddine Bedoui, Tayeb Zitouni et Mustapha Gouitouni et côté tunisien les ministres de l’Intérieur, Hichem Fourati, de l’Industrie, Slim Feriani et de l’Environnement et des affaires locales, Mokhtar Hammami.

Après l’entonnement des hymnes nationaux des deux pays, les délégations ministérielles ont déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et lu la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs.



1.899 foyers raccordés au gaz à partir du réseau algérien

Un total de 1.899 foyers ont été raccordés hier au réseau de gaz naturel dans la ville, à partir des réseaux algériens. Ont assisté à cette opération, côté algérien les ministres de l’Intérieur, des Moudjahidine et de l’Energie, et côté tunisien le ministre de l’Intérieur, de l’Industrie, et de l’Environnement et des affaires locales.

La cérémonie de raccordement au réseau de gaz naturel, à laquelle a ont pris également part, les PDG de Sonatrach, Adelmoumen Ould Kaddour et de Sonalgaz, Mohamed Arkab, a eu lieu à la limite des frontières. En application des instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, l’alimentation en gaz naturel de la ville à partir des réseaux algériens revêt une importance symbolique. Annoncé par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia en février 2018, le projet d’alimentation en gaz naturel de la ville a été lancé en avril 2018. Totalisant, une longueur de réseau de 12,5 km depuis la commune de Lahdada (Souk Ahras) jusqu’au centre de distribution de basse tension de Sakiet Sidi Youssef, avec 5 km de réseau à l’intérieur du territoire tunisien, 1.899 foyers seront raccordés au réseau du gaz naturel, dans une première étape pour atteindre 2624 foyers à l’horizon 2030, selon les données fournies.

M. Bedoui :

« Faire face aux dangers »



Les événements sanglants de Sakiet Sidi Youssef «constituent un souvenir pour tirer des leçons et s'inspirer pour faire face aux dangers qui menacent l’Algérie et la Tunisie», a affirmé M. Bedoui. «Il demeure nécessaire de travailler ensemble pour intensifier la coordination et la concertation afin de préserver la sécurité et la stabilité au niveau des frontières communes et mobiliser tous les moyens et les aptitudes pour déjouer toute tentative visant la sécurité et la stabilité des deux pays», a attesté le ministre. «Nous sommes dans ce lieu historique, mandaté par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour commémorer l’anniversaire d’un événement qui recèle de leçons qui peuvent inspirer les enfants des deux pays et les motiver pour aller de l’avant pour édifier un développement commun entre les deux pays frères, sous la direction éclairée des présidents Abdelaziz Bouteflika, et Béji Caïd Essebsi», a ajouté M. Bedoui.

Le ministre a appelé les walis des wilayas frontalières à œuvrer pour leur développement et leur sécurisation, encourageant les walis et les gouverneurs à «perpétuer les rencontres annuelles de concertation autour des affaires à intérêts communs et à proposer des solutions concrétisables sur le terrain pour le développement de leurs régions».

Le ministre tunisien de l’Intérieur :

« Relever le défi du développement »



Le défi que doit relever l’Algérie et la Tunisie est de «gagner la bataille» du développement des zones frontalières tuniso-algériennes», a affirmé le ministre tunisien de l’Intérieur, Hichem Fourati. «La bataille pour la Tunisie comme pour l’Algérie est la même et celle qui s’impose aujourd’hui consistant à relever le défi du développement des zones frontalières tuniso-algériennes», a dit M. Fourati, lors d’une allocution. Soulignant que les relations unissant les deux pays sont «au-delà de simples relations diplomatiques, mais s'élèvent au rang de la véritable fraternité», le ministre a ajouté que la commémoration des événements de Sakiet Sidi Youcef témoigne de «la volonté des dirigeants des deux pays à promouvoir et maintenir la qualité des relations qui lient les deux pays». Il a dans ce contexte salué la position de l’Algérie vis-à-vis de la Tunisie dans «toute circonstance», indiquant que l’année 2018 a été marquée par l’échange de visites entre responsables algériens et tunisiens dans le cadre «du développement des relations bilatérales politiques, sécuritaires et économiques».

Symbole de solidarité entre les peuples un véritable tournant historique

« Les peuples algérien et tunisien ont édifié une position de lutte, de dignité et de bravoure commune», a déclaré jeudi à Alger, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, qui s’est exprimé au Centre national d’études et de recherches sur le mouvement national et de la révolution du 1er novembre 1954 à El-Biar, lors d’une conférence historique commémorative du 61e anniversaire des massacres de Sakiet Sidi Youcef. Une conférence qui a eu pour thème : «Les événements de Sakiet Sidi Youssef, symbole de la solidarité entre les peuples algérien et tunisien», en présence du ministre de la Communication, Djamel Kaouane, de l’ambassadeur de Tunisie et de plusieurs moudjahidine et universitaires. M. Zitouni a déclaré que «cette épreuve a renforcé davantage l’amitié entre les deux peuples qui sont liés par le sang, la culture ainsi que par une civilisation commune». Et d’ajouter que «ces massacres attestent, en outre, que les frontières et autres barrières n’ont pu et ne pourront jamais séparer les deux peuples frères». M. Zitouni a, notamment rappelé les propos du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui a, maintes fois, déclaré que «les Algériens et les Tunisiens ont fait montre de l’une des plus grandes images de fraternité, de solidarité et de cohésion entre les peuples et ont démontré au monde que la force et la solidité de ce qui les unit étaient plus grands que les exactions du colonisateur». Le ministre a, par ailleurs, mis en exergue la coordination et la cohésion entre les peuples maghrébins appelant les générations à s’inscrire dans cet effort. Il a saisi cette opportunité pour indiquer que cette date est une « étape » historique. C’est également, selon le même responsable, une «leçon » qui nous appelle à préserver, coûte que coûte, « notre souveraineté ». Au cours de cette rencontre, un documentaire, retraçant les conséquences de cette journée tragique, a été projeté. Il en est ressorti que ce crime a constitué un véritable tournant historique dans la mesure où même «les amis de la France coloniale» furent choqués. En effet, suite à la violence de l’attaque et ses conséquences désastreuses sur le pays, les Tunisiens ont organisé des visites pour les diplomates étrangers permettant de faire voire le vrai visage abject du colonialisme et d’internationaliser la cause algérienne. Le documentaire a, notamment souligné le fait qu’un des buts de cette attaque «meurtrière» était de terroriser l’Etat tunisien pour son soutien indéfectible à la glorieuse révolution de novembre 1954. Lors d’un point de presse en marge de la rencontre, l’ambassadeur de Tunisie, Nacer Essid a affirmé, de son côté, que les deux peuples ont été unis pour une cause commune qui n’est autre que la cause de l’indépendance et de la dignité. «Actuellement, notre avenir se trouve dans l’unification des rangs devant les questions internationales ainsi que pour dégager des défis communs. Je vous annonce que la ville de Sakiet Sidi Youssef sera alimentée en gaz algérien».

Sami Kaidi