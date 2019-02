Tout en renforçant les avancées sur la voie du développement : Préserver la stabilité et la sécurité du pays

La prochaine élection présidentielle prévue le 18 avril prochain constitue «une autre étape dans la préservation de la stabilité et la sécurité du pays», a affirmé, hier à Souk Ahras, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui. «Ces élections constituent une autre étape dans la préservation de la stabilité et la sécurité dont jouit l’Algérie sous la direction éclairée du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a précisé le ministre à l’issue des festivités commémorant le 61e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youcef.

Indiquant que «l'Algérie, stable et sécurisée, qui a beaucoup souffert au cours des années du terrorisme aveugle, appelle aujourd'hui ses enfants pour consolider sa sécurité», le ministre a ajouté que «les prochaines élections renforceront les grandes avancées franchies sur la voie du développement». M. Bedoui a appelé le peuple et les habitants des zones frontalières notamment à «exprimer leur voix et à participer avec force» à la prochaine élection présidentielle, qu'il a qualifiée de «fête de l'Algérie libre et indépendante qui a réalisé des acquis importants».