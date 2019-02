éducation nationale : Promotion de plus de 135.000 enseignants en 3 ans

Pas moins de 135.000 enseignants ont été promus aux grades de professeur principal et professeur formateur durant les trois dernières années, marquées également, par le recrutement de plus de 60.000 enseignants tous paliers confondus. C’est ce qu’a révélé, jeudi dernier, sur les ondes de la Radio algérienne, le conseiller au ministère de l’Education nationale, Mohamed Tani Chaïb Draa. «L’école de qualité passe par la qualité des enseignants, c’est là que réside le défi de la formation et du recrutement qui constituent deux importants leviers dans la mise en œuvre de la réforme et la promotion des enseignants», a-t-il indiqué, faisant savoir à ce propos que le grade de professeur principal et de professeur formateur sont deux grades «nouvellement» créés dans le cadre du nouveau statut des travailleurs du secteur de l’éducation national de 2012.

Le responsable du ministère de l’Education nationale a, dans le sillage, annoncé la mise en œuvre de la promotion de 45.000 enseignants pour l'exercice financier 2018. «Nous sommes actuellement dans la mise en œuvre de la promotion de 45.000 professeurs au titre de l’exercice de l’année 2018», a fait savoir l’Invité de la rédaction de la Chaîne 3, précisant que près de 32.000 enseignants ont réussi le concours de promotion aux grades de professeur principal et professeur formateur organisés à la mi-janvier dernier, dans les trois cycles d'enseignement, soit un taux de réussite de près de 78%.Enchaînant, M. Chaïb Draa a indiqué que parmi les enseignants admis au concours, 13.860 d’entre eux concernent le cycle primaire, soit un taux de 43,5%, 10.284 autres dans le moyen (32,3%) et 7.690 pour le cycle secondaire (24,1%). Pour ce qui est des conditions d’organisation de ce concours, le conseiller au département de Benghabrit a affirmé que les examens se sont déroulés dans des «bonnes» conditions, dans la «transparence» et «l’équité la plus totale». «Les mêmes aspects organisationnels du baccalauréat ont été reconduits pour cet examen de promotion professionnel», a-t-il assuré en soulignant que le ministère avait consacré la centralisation des examens au niveau de l'Office national des examens et concours (ONEC).

Abordant la question des centres de formation «abandonnés» par le secteur de l'Education, M. Chaïb Draa a fait état de la récupération de 28 de ces établissements. «Ceci permettra d’améliorer les pratiques de classe et de prendre en charge tout ce qui est didactique de discipline. Ce n’est qu’à travers ces centres de formation qu’on peut atteindre ces objectifs, dont l’école de qualité», a-t-il expliqué non sans relever que l'enseignant est le «moteur» de la réussite de cette réforme. Soulignant l’existence d’un manque, en termes de formation pédagogique, l’intervenant a fait savoir que le département de l’éducation est en train de mettre en œuvre toute une stratégie de formation au profit des enseignants pour «combler» ce déficit et «améliorer» par la même les pratiques de l’enseignement.

Interrogé sur la polémique de la prière dans les écoles, M. Chaïb Draa a indiqué que le ministère fait l’objet d’attaques «mensongères» et d’accusations «infondées» à l’encontre de ses cadres depuis l’année dernière, et rappelé à cette occasion les histoires de la ‘‘basmala’’ et du port du ‘‘niqab’’ dans les établissements scolaires. «Voilà qu’aujourd’hui, on nous sort cette histoire de prière qui n’est pas un problème pour la simple raison que la Constitution algérienne a tranché en affirmant que l’islam est la religion de l’Etat», a-t-il affirmé en précisant que l’éducation islamique et les sciences islamiques sont enseignées de la première année primaire jusqu'à la troisième année secondaire.

«Ce problème ne devrait pas exister vu que les horaires des prières ne coïncident pas avec les heures d’enseignements prodigués au cours de la journée», a fait remarquer le conseiller au ministère de l’Education nationale.

