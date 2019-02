Dans la LUCARNE : Un champion inédit

La coupe d’Asie est une compétition qui devient d’édition en édition très suivie de par le monde. Elle gagne ainsi en notoriété et surtout en audimat. Les bons comportements de nations comme le Japon, l’Australie ou la Corée du sud sont derrière un peu cet intérêt soudain pour cette compétition qui commence à rivaliser un peu avec la CAN. Toutefois, il faut reconnaître que chaque continent possède ses propres spécificités. Et cela personne ne peut le remettre en cause. Il faut dire que quelques pays comme l’Arabie Saoudite, le Japon, la Corée du sud, l’Australie, l’Irak avaient un peu «trusté» les titres. Le Qatar, pour sa énième participation à la coupe d’Asie, a obtenu, le moins que l’on puisse dire, un exploit historique en créant une «grosse surprise» pour le moins inattendue en obtenant le trophée au «nez et à la barbe» de formations autrement plus huppées sur le papier. Il faut dire qu’il a été dominateur du début jusqu’à la fin en battant l’Arabie saoudite (2à0) et le pays organisateur, les Emirats Arabes Unis, sur le score sans appel de 4 à 0. Il a gagné avec l’art et la manière contre deux pays qui ne l’avaient pas dans leurs cœurs. Toujours est-il, il ne faudra pas sortir du cadre sportif, puisque tout compte fait, il s’agit d’empoignades entre pays arabes frères. Ce qui est bien, c’est que personne n’avait misé le moindre «sou» sur cette équipe qatarie drivée par un espagnol. L’aisance avec laquelle elle est passée d’un palier à un autre avait décontenancé tout le monde. Personne ne pouvait prédire un tel «ouragan». Il n’avait pas, pourtant, les faveurs des pronostics en se mesurant à pratiquement tous les favoris, comme la Corée du sud, l’Arabie saoudite et aussi les EAU, tombeur de l’Australie, le champion en titre. Il faut admettre que seule l’Australie n’avait pas croisé les gants avec le Qatar. Et en finale, contre le pays du soleil levant, le Japon, le Qatar n’a nullement été impressionné par la dernière performance de ce pays au dernier mondial russe. Il l’avait surclassé sur un score net et sans bavures. D’ailleurs, c’était l’unique but encaissé par cette équipe qatarie comparée à un véritable «train express» tant les dégâts laissés sur les bords du golfe sont restés indélébiles pour des lustres. Ce petit pays par la superficie s’est transformé en une grande nation sportive en dominant une coupe d’Asie comme jamais où toutes les équipes sont tombées devant elle comme des «fruits mûres». C’est un exploit retentissant qui restera gravé à jamais dans la mémoire collective qatarie. Il n’y avait qu’à voir comment cette équipe a été reçue à son retour au pays. On avait l’impression qu’elle avait remporté la coupe du monde. Toujours est-il, elle avait été à la hauteur d’une compétition faite uniquement pour les «grosses pointures». C’est vrai que durant les éliminatoires, le Qatar avait été exposé aux brimades et autres, surtout qu’on ne voulait pas que le public l’encourage. Celui qui le fait, il est automatiquement fustigé. En dépit de cela, le Qatar n’a aucunement été intimidé ou découragé. Bien au contraire, cela lui avait donné une volonté supplémentaire pour se renforcer et relever l’adversité. Et ce qui devait arriver arriva avec cette suprématie qu’aucune équipe n’a pu relever ou tenir la comparaison. Ce fut une victoire éclatante, méritée et surtout incontestable.

Hamid Gharbi