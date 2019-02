La Radieuse : Visite à la famille du photographe Karim Benhalima

L’association Radieuse a rendu visite à la famille du regretté photographe de presse, Karim Benhalima, noyé après une chute d’un rocher sur la corniche oranaise. La Radieuse lui a rendu un vibrant hommage, mettant en valeur ses qualités de sérieux, de compétence et d’honnêteté, en présence de ses parents, de ses proches et de ses amis, dans une ambiance pleine d’émotion. Le président de la Radieuse, Kada Chafi, accompagné de Lakhdar Belloumi, Benchiha, Benzerga, Meçabih et des amis de presse du défunt, a remis au père du disparu, une omra, ainsi qu’un diplôme d’honneur et d’autres distinctions. M. Abdelwahad Benhalima a chaleureusement remercié la Radieuse, pour ce geste de solidarité qui a mis du baume au cœur, et a également remercié la DGSN, l’ANP, la Protection civile et les autorités locales, pour leurs efforts soutenus afin de retrouver le corps de son fils.