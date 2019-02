JSK - MCA : un clasico au sommet

C’est sans nul doute l’affiche de la 21e journée de Ligue 1, qui se poursuit aujourd’hui, avec au programme quatre rencontres.

La JS Kabylie reçoit le MC Alger pour un classico qui promet. Les Canaris, qui battent de l’aile depuis quelques manches déjà, veulent à tout prix s’imposer face au Mouloudia pour se remettre sur la bonne voie. Le Dauphin ne peut plus se permettre de perdre du terrain devant le leader. «Nous avons fait deux contre-performances, après notre belle victoire à Bel Abbès. On doit absolument se ressaisir face au MCA. Même si ça sera difficile, il nous faut les trois points du match pour rester en contacte du leader», a déclaré le président de la JSK, visiblement déçu après la défaite face au PAC. Même son de cloche du coté du doyen, où on ne jure que par la victoire aussi. «La victoire face à l’Olympique de Médéa a fait beaucoup de bien au moral des troupes. L’équipe a traversé une période difficile. Il fallait réagir au plus vite. On doit maintenant confirmer face à la JSK pour maintenir le cap. Ça ne sera pas une partie facile, mais je ne vous cache pas que j’ai une idée plus au moins précise sur la manière de contrer la JSK. Si tout se passe bien, nous allons revenir avec un bon résultat de Tizi-Ouzou», a déclaré le coach Amrouche, conscient du fait qu’il reste sous la sellette. Par ailleurs, l’USM Alger sera hôte de l’USM Bel Abbès pour le choc des extrêmes. Les protégés du technicien français Froger veulent profiter de cette occasion pour consolider leur position au classement et garder leurs distances avec les poursuivants. «Nous allons jouer face à une équipe en panne de résultats. Il faut en profiter et confirmer notre bonne santé. Cependant, on doit prendre au sérieux cette rencontre et ne pas sous-estimer cette équipe de Bel Abbès, qui renferme malgré tout de bonnes individualités», a indiqué l’attaquant unioniste Bouderbal, après le nul réalisé à Béjaia. Attention tout de même à la réaction de la bête blessée. L’USMBA, malgré la crise qu’elle traverse et la démission du président El Hennani, a les moyens de créer la surprise à Bologhine. «Nous n’avons pas encore digéré la lourde défaite à domicile face au CSC. Nous sommes contraints de réagir, même si les conditions sont difficiles en ce moment au niveau du club. C’est aux joueurs de réagir et de montrer de quoi ils sont capables», a souligné Seguer. Dans le bas du tableau, la lanterne rouge se déplacera à Médéa pour croiser le fer avec la formation locale, en quête de points pour quitter la zone de turbulences. Face à une formation pas très à l’aise sur son terrain depuis l’entame de la saison, les poulains du coach Amrani, qui retrouvent petit à petit leur équilibre, ont un bon coup à jouer. D’autant plus que l’OM sera privé de son capitaine et joueur vedette Addadi, suspendu. «Nous devons enchaîner par un autre bon résultat et continuer à y croire. L’équipe se porte bien. On va tout faire pour remporter le match face à Médéa. Nous en avons les moyens. On n’a pas le droit de passer à côté. Sinon le succès face à l’ESS n’aura servi à rien», a déclaré le défenseur Nessakh. D’autre part, le DRB Tadjenanet, en position de second relégable, mais avec deux matchs en moins, accueille l’ES Sétif qui vient d’enregistrer l’arrivée de Neghiz à la tête de la barre technique. Un derby de l’Est entre deux teams aux destins diamétralement opposés, assez intéressant à suivre. «La défaite injuste face au CABBA ne va pas nous décourager. Bien au contraire, cela va nous motiver encore plus. L’équipe va continuer à travailler dur pour assurer son maintien. Nous allons profiter de la réception de l’ESS pour nous ressaisir. Nous allons tout mettre en œuvre pour que les trois points restent à la maison», a mentionné le coach du DRBT, Boughrara.

Rédha M.



Programme des rencontres

d’aujourd’hui :

- OM – CRB (15h)

- DRBT – ESS (17h45)

- JSK – MCA (17h45)

- USMA - USMBA (18h)