MCA : Saïfi démissionne

Rafik Saifi ne fait plus partie du staff technique du Mouloudia d'Alger. L'ancien attaquant international a décidé de quitter son poste d'entraîneur adjoint à l'issue de la séance d'entraînement de ce jeudi. Officiellement, Saifi n'a en aucun cas fait allusion à son départ, mais il n'en demeure pas moins qu'il a informé le board du MCA de sa décision de s'en aller. C'est la dernière fois en l'espace d'une année que le jeune technicien quitte le staff.

La première fois, c'était à la fin de la saison dernière en raison d'un conflit ouvert avec l'ancien entraîneur Bernard Casoni et son adjoint Malek. Il est vrai que cette fois-ci, les relations entre Saifi et Adel Amrouche paraissaient au beau fixe, mais il semblerait que la décision de la direction de renforcer le staff par un entraîneur adjoint, en l'occurrence Mourad Slatni est la raison principale de sa démission. En effet, Saifi a confié à ses "intimes" qu'il n'y avait pas de raisons de renforcer le staff par un autre adjoint. Cela n'est ni une nécessité ni une urgence", aurait-il confié. Il y a quelques jours, c'est le préparateur physique, Belkhir qui a présenté sa démission. Il est pressenti dans le staff de l'Entente de Sétif.

A. B.