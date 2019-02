ESS : Neghiz, nouvel entraîneur

L'Entente de Sétif a présenté, jeudi, son nouvel entraîneur, Nabil Neghiz. En négociations avec le président Hassan Hammar, depuis quelques jours déjà, le technicien a acté son arrivée sur le banc de l'Aigle noir. Noureddine Zekri est désormais de l'histoire ancienne. Ou presque.

Les rumeurs de son arrivée sur le banc de l'Entente de Sétif commençaient à enfler depuis un moment déjà. Nabil Neghiz est officiellement le nouvel entraîneur de l'Aigle Noir. Il a paraphé ce jeudi un contrat d'un an et demi renouvelable. Il a commenté en conférence de presse que la participation de l'ESS à la coupe d'Afrique est l'un des facteurs qui l'ont encouragé à répondre favorablement à l'offre de Hassan Hammar qui le voulait depuis que la collaboration avec Nourredine Zekri était devenue impossible.

D'ailleurs, ce jeudi en conférence de presse, Hassan Hammar n'a pas manqué d'égratigner son désormais ex-entraîneur qu'il dit avoir «tiré du chômage». «Nous lui avons donné l'opportunité de rebondir et relancer sa carrière et au final,voilà comment il nous a remerciés. La façon avec laquelle il est parti est immorale. Nous allons prendre les mesures qui s'imposent pour faire valoir nos droits», a déclaré le président Hammar qui s'était félicité de l'arrivée de Neghiz, «un entraîneur qui n'est plus à présenter».De son côté, Nabil Neghiz a déclaré «mesurer le degré de la responsabilité qui pèse sur ses épaules». «Pour le moment, nous avons des objectifs à court terme à atteindre. C'est à dire, finir sur le podium et aller le plus loin possible en coupe d'Algérie», a déclaré l'ancien coach de la JS Saoura qui a quitté son poste au lendemain du nul concédé à Béchar face au Ahly du Caire (1-1).L'Entente de Sétif, déjà qualifiée en quarts de finale de la coupe, a encore des raisons de croire en ses chances de finir la saison en beauté.

