Bourse internationale du tourisme à Milan : L’Algérie présente

L’Algérie sera présente à la 39e édition de la Bourse internationale du tourisme “BIT Milan”, prévue du 10 au 12 février à Fiera Milano (Italie), a annoncé jeudi l’Office national du tourisme (ONT) dans un communiqué. La délégation algérienne, composée d’opérateurs de tourisme et d’artisans, sera conduite par l’ONT, a souligné l’Office, précisant qu’un espace de 100 m² a été réservé pour abriter le stand Algérie afin d’ ‘‘assurer une participation qualitative de notre pays”. La conception et le décor de ce stand “reflètent et associent authenticité et modernité de notre pays à travers des motifs architecturaux et des visuels lumineux composés de différents paysages et une partie du patrimoine romain en Algérie”, a expliqué la même source. Pour permettre aux membres de la délégation algérienne d’accomplir leurs missions et tâches dans de bonnes conditions, le stand sera “doté et équipé de moyens de travail nécessaires”, a affirmé l’ONT. Cet évènement, considéré comme l’une des plus importantes manifestations touristiques, organisées au plan international, “permettra sans doute aux opérateurs algériens de déployer tous les efforts à l’effet de promouvoir et d’insérer les produits touristiques et la destination Algérie dans les circuits du marché international du tourisme”, a estimé l’ONT. La promotion de la destination Algérie, a-t-il poursuivi, “se fera à travers les contacts qu’ils auront à réaliser avec leurs homologues étrangers et profiter de la couverture médiatique pour donner et présenter la meilleure image de notre tourisme en mettant en exergue toutes les actions entreprises par les pouvoirs publics et tous les acteurs concernés pour la mise en tourisme de notre pays”. “Cette occasion sera également profitable pour faire découvrir aux visiteurs du stand Algérie quelques facettes de notre patrimoine artisanal à travers les ateliers vivants qui seront animés par deux maîtres artisans algériens”, a-t-on ajouté. La participation de l’Algérie à cet évènement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action relatif à la promotion des activités touristiques au titre de l’exercice 2019 et ce, conformément aux orientations du Schéma directeur d’aménagement touristique à l’horizon 2030. Selon l’ONT, la “BIT Milan”, caractérisée par un intérêt particulier accordé par les acteurs et les opérateurs du tourisme du monde à travers une participation massive et une affluence remarquable des visiteurs, représente “une réelle opportunité d’échange et de partenariat, de promotion et de commercialisation des produits et des destinations touristiques”. L’édition précédente a connu, d’ailleurs, la participation de 1.300 exposants de 72 pays, enregistré 76.000 visiteurs professionnels et l’organisation de 5.160 rencontres “B2B”. Environ 2.050 journalistes de 36 pays avaient assuré la couverture médiatique de cet évènement.