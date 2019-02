Compagnie Hyproc SC : Le nouveau Navir gazier Hassi Berkine, réceptionné

La compagnie Hyproc SC vient de réceptionner Hassi Berkine, un navire transporteur de gaz propane liquéfié d’une capacité de 13.000 m3, a-t-on appris, jeudi, de cette filiale de Sonatrach, basée à Oran.

Ce nouveau GPLier, construit dans un chantier chinois, a accosté mercredi soir au Port d’Arzew. Il devra effectuer, dès l’achèvement des procédures d’usage, sa première livraison de GPL. L’acquisition de “Hassi Berkine” s’inscrit dans le cadre des efforts de la filiale de Sonatrach de rajeunir sa flotte pour élargir ses perspectives de développement en la dotant de moyens de transport d’hydrocarbures modernes, a-t-on expliqué de même source. Le nouveau GPLier comprend trois cuves. Il mesure 145 mètres de long et 22 mètres de large, alors que son tirant d’eau est de 7,60 m. Sa vitesse est de 16 nœuds marins par heure (1 nœud est équivalent à 1,852 km), selon la fiche technique du navire. Le 21 décembre 2016, un contrat de construction de ce navire a été signé à Oran entre “Hyproc SC” et le Consortium “China State Shipbuilding Corporation” (CSSC) constitué de “China Shipbuilding Trading Co” (CSTC) et de “Jiangnan Shipyard Co”. Par ailleurs, Hyproc SC doit réceptionner, à la fin de l’année en cours, un nouveau navire de transport de produits raffinés. Le contrat de construction de ce navire a été signé en juin 2018 avec le chantier sud-coréen “Hyndai Mipo Dock Yard”. La concrétisation de ce contrat, a-t-on indiqué, permettra à la compagnie de reprendre l’exploitation des navires transporteurs de produits raffinés. La filiale de Sonatrach disposait, entre 1994 et 2005, de quatre navires de transport de ce type de produits. Il est à rappeler qu’“Hyproc SC” dispose d’une flotte de 15 navires qu’elle gère en toute propriété et en partenariat. Il s’agit de sept transporteurs de GNL chargeant des terminaux d’Arzew et de Skikda à destination des clients de Sonatrach, de six navires transporteurs de GPL assurant des livraisons aussi bien en cabotage national qu’en trafic international et deux bitumiers. Cette flotte participe à hauteur de 67% des parts du marché dans l’exportation du GNL, soit un total de 18 millions m3 de GNL par an.