Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise : 33e place sur 103 think tanks

Le Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise (CARE) Algérie a été classé au 33e rang sur 103 think tanks dans la région Mena pour l’année 2018. Dans un communiqué dont une copie nous a été transmise, on souligne que «ce classement annuel a été effectué par le Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP), qui est affilié à l’université de Pennsylvanie aux États-Unis». En effet, ce classement est un signal fort de l’efficacité, de la pertinence des analyses et des débats riche et fructueux initiés par cette organisation. Ce premier think tanks algérien, il faut le reconnaître, depuis sa création à ce jour, a constitué un espace de réflexion, d’échange d’idées entre les professionnels, universitaires et journalistes, et un créateur d’opinion en politique économique et sociale. Aussi, il a toujours contribué davantage à l’amélioration des performances économiques de l’Algérie, à travers d’idées ou de solutions économiques nouvelles. Dans une déclaration a relayée par certains médias, Slim Othmani, président du CARE, a exprimé sa pleine satisfaction quant à cet important classement, indiquant qu’il confirme que «nous sommes vus et regardés au niveau national et international, et que nos publications sont analysées». Il ajoute que «CARE a une vue très objective de la situation économique de l’Algérie». Celui-ci a été fondé en 2000 par Slim Othmani et Samy Boukaila. «L’idée est née, a-t-il dit, de cette volonté de ne pas vouloir une association patronale, mais un espace pour avoir des discussions autour des questions économiques.» Il y a lieu de noter que le programme de groupes de réflexion et de sociétés civiles (TTCSP), de l’Institut Lauder de l’université de la Pennsylvanie, mène des recherches sur le rôle joué par les instituts politiques au sein des gouvernements et de la société civile à travers le monde. TTCSP examine également l’évolution du rôle et du caractère des organismes de recherche en politiques publiques.

Makhlouf Ait Ziane