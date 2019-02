partenariat Algéro-Burkinabé : bonnes opportruntés

Dans une perspective de renforcement des relations commerciales avec les pays africains, l’Algérie entend densifier ses efforts, pour se positionner sur un marché, où toutes les conditions lui sont favorables, mais qui reste ouvert à une rude concurrence internationale, une véritable épreuve pour les entreprises nationales qui tentent de décrocher des parts de marchés sur le continent.

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie, qui s’inscrit dans cette dynamique, organise, en collaboration avec l’ambassade de la République du Burkina Faso en Algérie, une journée d’information sur les opportunités d’affaires et de partenariat entre l’Algérie et le Burkina Faso, le 18 février, au palais des Expositions (Pins-Maritimes), de la Safex.

Cette journée, qui se tiendra en prévision du déplacement d’une délégation économique algérienne à Ouagadougou, au courant du premier trimestre 2019, aura pour objectif d’aborder les différentes questions liées au développement des échanges commerciaux et aux possibilité d’investissement et de partenariat entre les opérateurs économiques des deux pays, à travers un programme de communications en direction des entreprises nationales intéressées, dans le but de leur permettre une meilleure visibilité sur les opportunités offertes par le marché burkinabé. Faut-il souligner que même si les échanges entre les deux pays restent très marginaux, les relations de coopération entre l’Algérie et le Burkina Faso revêtent un aspect multisectoriel, et sont régies par une commission mixte de coopération.

Selon le rapport «Perspectives économiques en Afrique (PEA) 2019», la croissance du PIB réel du Burkina Faso a atteint 7,0% en 2018, principalement grâce à l’agriculture alimentaire (14,2%), à l’industrie extractive (20,5%) et à l’égrenage du coton (8,0%), et devrait atteindre 6,0% en 2019 et 5,9% en 2020, alors que l’inflation a été d’environ 1,4% durant la même période, sous l’effet de la hausse des prix des produits alimentaires.

Le même rapport indique que le déficit de la balance courante du pays s’est amélioré en 2018 de 7,2% du PIB, contre 7,6% en 2017.

Le Burkina Faso, membre de la CÉDÉAO et de l’UEMOA, accuse pourtant de faibles relations commerciales avec ses partenaires régionaux, en partie à cause des barrières non tarifaires. En parlant de l’Afrique, le président de l’Association nationales des exportateurs algériens (Anexal) avait affirmé que les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest représentaient (Cédéao) «une zone éminemment stratégique pour nous». M. Ali-Bey Naceri avait suggéré qu’«un éventuel accord avec la Cédéao serait avantageux pour l’Algérie, parce que, d’une part, ces pays sont proches et nous sont plus ou moins familiers.

D’autre part, parce qu’ils sont accessibles par voie terrestre et font partie d’une zone qui est établie depuis longtemps et dont les mécanismes de fonctionnement sont huilés». Le président de l’Anexal a estimé par contre que «la Zone de libre-échange africaine (Zleca) devrait constituer un objectif à long terme, la conjoncture actuelle n’étant pas favorable à une telle ouverture».

D. Akila