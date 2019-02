Sports Mécaniques, AG élective : Trois candidats en lice

Trois candidats ont été retenus pour le poste de président en vue de l'Assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), prévue samedi au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales à Souïdania (Alger), a appris l'APS mardi du membre de la Commission de candidatures, Kamel Aït-Hocine. Il s'agit de Karim Benhamiche, président de la Ligue d'Alger depuis 25 ans et dont l'expérience n'est plus à présenter puisqu'il en est à son 5e mandat consécutif, de Khadidja Ben Mahrouche, présidente de la Ligue de Laghouat et de Ghanim Semar.

«Le dossier de Ghanim Temar risque cependant d'être rejeté, lui qui n'a pas mis les pieds à l'assemblée générale de l'instance fédérale depuis 20 ans et n'a pas honoré ses cotisations durant cette période comme stipulé par le règlement intérieur de la FASM», a expliqué Aït-Hocine. Selon le même responsable, «les deux autres candidats en lice ont déposé un recours contre Temar pour toutes les raisons sus-citées et son dossier sera sans doute rejeté. Un rapport a été déjà rédigé par la Commission de candidatures dans ce sens.» Après le rejet des bilans moral et financier de la saison 2018, présentés par le président par intérim Amir Benamar lors de l'Assemblée générale ordinaire (AGO), il a été procédé lors de l'AG extraordinaire (AGEx) à la désignation des Commissions de candidatures et de recours pour les élections du nouveau président et son bureau exécutif.

Les membres de l'AG ont justifié leur rejet des deux bilans par «la violation de la règlementation en vigueur concernant la gestion sportive et financière de l'instance fédérale ainsi que les dépenses abusives pour des objectifs non-atteints». Ils ont également demandé l'ouverture d'une enquête «dans les plus brefs délais» concernant les «dépassements» enregistrés, notamment le bilan financier qui fait ressortir 1 milliard et 900 millions de centimes de dettes.