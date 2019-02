Ligue des champions (4e journée, Gr D) : Des arbitres rwandais pour JS Saoura - AS Vita Club

Le match JS Saoura-AS Vita Club (RD Congo), comptant pour la 4e journée de Ligue des champions le 12 février à 20h00 au stade 20-Août-1955 de Béchar, sera dirigé par un trio arbitral rwandais, a indiqué mardi la Confédération africaine de football (CAF). La rencontre sera arbitrée par le directeur de jeu Louis Hakizimana, assisté de ses deux compatriotes Ambroise Hakizimana et Justin Karangwa. L'autre match du groupe D entre les Tanzaniens de Simba SC et les Egyptiens d'Al-Ahly, qui se jouera le 12 février à 16h00 (locales) au stade national de Dar es Salaam, a été confié à des arbitres soudanais sous la conduite de Mahmoud Ali Mahmoud Ismail, assisté de Waleed Ahmed Ali et Ahmed Nagei Subahi. A l'issue de la troisième journée, Al-Ahly trône en tête du groupe D avec 7 points, devant les Congolais de l'AS Vita Club (4 pts). Simba (3 pts) est 3e alors que la JS Saoura ferme la marche (2 pts).