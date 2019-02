Entretien, Bilel Dziri, entraîneur du CABBA : « Notre équipe peut mieux faire »

Le coach de la formation phare de Bibans était soulagé et très content après la précieuse et importante victoire de son équipe face au DRBT. Il demeure serein pour la suite du championnat quant aux chances de maintien du CABBA en Ligue 1.

*Votre sentiment après la victoire de votre équipe face à Tadjenanet ?

C’est une victoire très importante pour nous. Mes joueurs se sont donnés à fond et on mérite ces trois points, même si j’avoue que la rencontre n’était pas facile pour les deux équipes, qui luttent pour le maintien. On a mis au point une tactique de jeu qui nous a permis, Dieu merci, de gagner. Il fallait empêcher l’équipe adverse d’atteindre nos 25 m et multiplier les offensives.

Cette victoire permet au CABBA de souffler un tant soit peu…

Tout à fait ! Désormais, il faudra engranger le maximum de points pour pouvoir s’éloigner de la zone dangereuse. Notre équipe recèle des potentialités et elle a les moyens de faire encore mieux à l’avenir. C’est ce à quoi on s’attèle en faisant énormément travailler les joueurs à l’entraînement pour qu’ils puissent améliorer leur rendement individuel et par conséquent, celui de l’équipe toute entière. Il faut être capable d’enchainer les bonnes performances. Il suffit de déclencher une dynamique et tout ira bien inchallah.

La ligne offensive de votre équipe s’avère très peu efficace depuis le début de la saison. Pourquoi ?

C’est clair, on n’a pas un taux d’efficacité élevé jusqu’à présent. Pourtant, mon équipe se créé des opportunités de but. Nos attaquants doivent se montrer plus adroits à l’avenir parce que pour gagner, il faut absolument marquer. Au risque de me répéter, je dis qu’on travaille beaucoup à l’entraînement afin d’améliorer le niveau de l’équipe. A chaque fois, il est nécessaire pour nous d’apporter les correctifs qui s’imposent après chaque match. On fait beaucoup travailler nos joueurs devant les buts pour qu’ils acquièrent l’efficacité nécessaire qui permettra à notre équipe d’arracher des victoires.

Le CABBA a un bon rendement en général, mais ne parvient pas à gagner le plus souvent…

C’est vrai. C’est toujours à cause de ce casse-tête de manque d’efficacité comme je viens de l’expliquer. L’équipe peut et doit absolument mieux faire. C’est la phase retour. Chaque point aura son pesant d’or au décompte final. On sensibilise sans cesse le groupe dans ce sens. Le CABBA peut mieux faire, j’en suis convaincu.

*Au vu de son classement actuel, le CABBA est menacé de relégation. Des appréhensions ?

C’est vrai qu’on aurait souhaité être à une meilleure place que celle que nous occupons en ce moment, c’est-à-dire la 10e. Toutefois, il faut faire face à la situation et ne pas baisser les bras. Travailler, travailler et toujours travailler. Cela finira bien par payer.

Serein malgré la difficulté de la mission…

En tant que premier responsable technique, je suis tenu de transmettre le positif à mes joueurs et les mettre psychologiquement dans les meilleures dispositions, mentales, physiques et technico-tactiques pour qu’ils soient en mesure de prendre leurs responsabilités afin de réussir les meilleurs résultats possibles lors des prochains matches. On fera tout pour assurer le maintien de Bordj en Ligue 1.

Désormais, il faudra faire le plein à domicile et aller chercher des points à l’extérieur pour assurer le maintien du CABBA en Ligue 1, n’est-ce pas ?

C’est clair, il faudra engranger le maximum de points possibles. Le CABBA a les moyens de s’en sortir et on fera tout notre possible pour qu’il en soit ainsi. On travaille dans cette optique. On tient sur l’apport de nos supporters dont le soutien pour l’équipe est très important pour nous.

Réalisé par : Mohamed-Amine

Azzouz