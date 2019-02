ESS : Zekri démissionne, Hammar négocie avec Neghiz

Noureddine Zekri a annoncé sa démission de son poste d'entraîneur de l'ESS, mardi, à l'issue de la défaite face au CRB (1-0). Comme c'est le cas depuis quelques jours, le technicien n'a pas omis d'adresser des critiques acerbes à l'égard de son ancien employeur. Un dernier «coup» pour la route !

On s'en doutait que Noureddine Zekri ne fera pas de vieux os à l'Entente de Sétif. Bien que le conseil d'administration de l'ESS a décidé il y a une semaine de le maintenir en poste jusqu'à la fin de la saison, son conflit épique avec certains dirigeants et à leur tête le président Hassan Hammar, dont il n'a pas arrêté de critiquer la gestion, a fini par avoir raison de la collaboration. En conférence de presse, Zekri a plus parlé de sa démission et des raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision que de la courte défaite face au CRB. Comme il fallait s'y attendre, le technicien a critiqué le traitement dont il a fait objet pendant la semaine, accusant carrément la direction d'avoir perturbé son travail. «J'ai 52 ans et on veut me faire traduire en conseil de discipline !», a-t-il lancer de prime à bord avant d'assurer que «la décision de la direction de faire venir un huissier de justice à l'entraînement m'a beaucoup perturbé. A partir de là, il m'était difficile de me concentrer sur mon travail», a-t-il dit encore. Zekri ira bien loin en déclarant qu'à «l'Entente, même le trésorier du club se mêle du volet technique.

Comment voulez-vous qu'un entraîneur réussisse dans ces conditions». Un constat auquel Hassan Hammar sera sans doute appelé à répondre dans les jours à venir.

Par ailleurs, Noureddine Zekri a annoncé qu'il avait décidé d'accepter l'offre d'Al Faiha. «Maintenant que je ne suis plus en poste à l'ESS, j'ai décidé de donner suite à cette offre. J'avais reçu des offres plus importantes avant et le président Hassan Hammar était au courant. J'avais décidé de les décliner naturellement, parce que je suis un entraîneur fidèle à ses engagements. Je ne change pas de club au cours de saison. Il y a eu trois offres concrètes. J'ai décidé d'opter pour Al Faiha que je rejoindrai prochainement avec mon staff», a-t-il précisé. En principe, la direction de l'ESS ne va pas tarder à communiquer le nom de son successeur. Cela fait en effet plusieurs jours qu'on évoque avec insistance des pourparlers entre Hassan Hammar et Nabil Neghiz qui se trouve libre de tout contrat depuis son départ de la JS Saoura. Sauf revirement de situation, l'ancien coach du NAHD finira au moins la saison sur le banc de l'ESS.

Amar B.