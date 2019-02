Dans la lucarne : Se préserver par le sport

Le fait de faire du sport peut éviter à l’être humain, quelle que soit sa situation sociale, beaucoup de désagréments. Il peut mieux lutter contre les «dangers de la vie», comme l’obésité ou autres maladies comme le diabète, l’hypertension. Pour la haute compétition, les joueurs qui y participent sont soumis, cependant, à une «charge» pour le moins insupportable, puisque lors de la préparation foncière, le staff technique les fait travailler jusqu’à deux séances par jour (biquotidien). Ce qui est énorme, même si avec l’apport des compléments alimentaires, ils peuvent tenir le coup. Parfois, comme on l’avait affirmé à satiété, les joueurs pour ne pas faillir à leurs devoirs sont contraints de recourir aux produits interdits. Si on arrive qu’on attrape quelques cas de joueurs dopés, c’est que beaucoup d’entre eux ont passé avec succès les «mailles du filet». Cela signifie aussi que des joueurs ne se privent de rien pour arriver à leurs fins. Toujours est-il, le sport n’est pas une mince affaire pour tous les acteurs activant dans ce secteur. Il y a des cas où l’on y trouve des joueurs presque considérés comme des «fainéants», qui ne veulent pas se réveiller notamment le matin. Il est certain que les exemples sont nombreux. Néanmoins, ce qui nous intéresse un peu plus, c’est le cas du barcelonais Osmane Dembélé. Ce jeune joueur, qui avait joué à Rennes (France) avant de passer au club allemand de Dortmund, reste une véritable énigme. En effet, ce joueur avait défrayé la chronique et ce malgré son jeune âge. Il ne dépasse pas les vingt ans et il fait parler de lui sur toutes les manchettes de journaux. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on est en face d’un joueur pour le moins singulier. Il sort pratiquement du «néant», lui qui a été éduqué par sa mère à laquelle il voue un «amour» incommensurable. Elle avait tout fait pour l’élever et faire de lui ce qu’il est aujourd’hui. Ce joueur, avait opté, il y a plus d’une année, pour Barcelone alors qu’il était bien «choyé» au club allemand de Dortmund. Les allemands aussi tenaient à lui. Ils avaient refusé, dans un premier temps, l’offre barcelonaise, mais finalement, ils cédèrent face aux 148 millions proposés à un jeune joueur encore inconnu. Si les allemands avaient fini par le laisser partir, c’est qu’il y avait une raison. C’était tout simplement lié à son mode de vie. C’était quelqu’un qui ne se levait pas tôt le matin. Il aimait dormir. Il lui arrivait souvent à «sécher» des séances d’entraînement et ce malgré les remontrances des dirigeants de Dortmund. Là de ses «gamineries», ils ne pouvaient pas trouver un meilleur moyen de se débarrasser de lui et ce en dépit de son grand talent. Au Barça, apparemment, il n’a pas perdu un «poil» de ses «mauvaises habitudes», puisque il ne manque pas encore de rater des séances avec le Barça. Il préfère dormir que de se lever pour s’entraîner. Pour le réveiller, on lui envoie le responsable de la sécurité du club. Il continue à refaire les mêmes « trucs » avec le grand club catalan. C’est comme cela, il aime dormir et aussi être accompagné chez lui par ses amis, les anciens du village et aussi sa famille. Il a ainsi le sens de la famille. C’est comme cela qu’il est fait et personne au Barça n’a rien pu faire. C’est pour cette raison qu’on cherche à le «vendre». Le Barça craint seulement que le Real Madrid le lui «chipe». C’est pour cela qu’il hésite à le libérer. Au Real, c’est un autre cas qui est soumis à l’appréciation de la presse, c’est un peu le cas de Benzima. Le français d’origine algérienne vit en ce moment, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, une phase euphorique. Libéré comme jamais, Karim Benzima est sur une «comète». Tout lui réussit. Beaucoup se sont demandés quelles sont les raisons qui font que le joueur qui était «montré du doigt» il y a peu s’est transformé en une véritable «pépite» à qui le Real Madrid y tient comme les «prunelles de ses yeux». Qu’est ce qui explique cette métamorphose soudaine ? D’après l’investigation de son entourage, il aurait diminué ses apparitions avec le grand chanteur du «Rap» Bouba, mais aussi, il fait tout simplement de la Boxe en plus de ses entraînements intensifs avec le Real de Santini. Il aurait perdu huit kilos. Un petit secret qui a fait du bien pour lui «victime» d’une attitude fraisant le «racisme» en France à son égard. Par le sport, il s’est préservé contre «vents et marées» pour redevenir ce qu’il a toujours été : l’un des meilleurs avant-centres du monde. N’en déplaise à certains «aigris» et surtout narcissiques !

Hamid Gharbi