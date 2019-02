Ligue 2 (21e journée) : NCM - ASO en tête d’affiche

Avec de belles affiches au sommet, des derbies régionaux et des chocs en bas du tableau, la 21e journée du championnat de Ligue Deux, éclatée sur deux jours, promet d'être explosive. A commencer par la confrontation entre le leader et son dauphin. En effet, la surprise de la saison, en l'occurrence NC Magra, intraitable at home, sera hôte de l'ASO Chlef, en perte d'équilibre depuis l'entame de la seconde phase du championnat. Face à une formation, qui a le vent en poupe, les protégés du coach Zaoui devront faire preuve de solidité pour espérer garder une place sur le podium.

Les coéquipiers de Hamiti, qui auront l'avantage du public et du terrain, feront certainement tout leur possible pour glaner les trois points de la rencontre pour creuser un plus l'écart et prendre une sérieuse option pour une accession historique. Par ailleurs, le Widad de Tlemcen, qui affiche une bonne santé ces dernières semaines, aura un périlleux déplacement à effectuer à Mostaganem. Les joueurs de l'entraineur Bouali sont appelés à se montrer vigilants face à une formation de l'Espérance, qui pratique du beau football. L'autre rencontre qui promet opposera, à El Eulma, le Mouloudia local au Rapid de Relizane. Une rencontre assez intéressante à suivre entre deux teams, qui n'ont toujours pas dit leur dernier mot dans la course à l'accession. Aucune des deux formation ne souhaite perdre de vue le peloton de tête. Dans les profondeurs du classement, la lanterne rouge accueille l'US Biskra. Une confrontation tout à fait indécise, entre deux adversaires aux destins diamétralement opposés. L'USM Blida est condamnée à vaincre pour garder le peu d'espoir de maintien qui lui reste. De son côté, la formation phare des Zibans envisage de rentrer avec un bon résultat lui permettant de rester en contact avec le groupe de tête.

Le Raed de Kouba, quant à lui, en position de second relégable, se déplacera à Saida pour affronter le Mouloudia, qui flirte avec la zone de turbulences. Gare au vaincu dans cette partie qui s'annonce pour le moins chaude. Toujours dans le bas du tableau, la rencontre USMH - ASMO ne manque pas d'intérêt non plus. Les coéquipiers de Benabderrahmane, dans une position très inconfortable, reçoivent le premier relégable. Dans le derby de l'Est du pays, la JSM Skikda, en quête de points pour quitter la zone de danger, sera hôte de l'USM Annaba, qui continue de suivre la course de près. Une rencontre qui promet, entre deux équipes qui se connaissent parfaitement.

Rédha M.



Programme des rencontres :



Vendredi :

- USMH - ASMO

- JSMS - USMAn

- JSMB - ABS

- USMB - USB

- NCM - ASO

Samedi :

- MCS - RCK

- MCEE - RCR

- ESM - WAT