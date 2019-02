Ligue 1 (20e journée, suite et fin) , Aujourd’hui, 18h, à Béchar : JS Saoura - NAHD : Une empoignade indécise

La rencontre entre la JS Saoura et le NAHD, comptant pour la 20e journée de Ligue1, se clôturera, aujourd’hui au stade du 20-Août 1955 de Béchar, à partir de 18 heures.

Cette rencontre a été décalée à aujourd’hui en raison de la participation des deux équipes aux compétitions africaines. Comme on le sait, le deuxième représentant algérien avec le CSC en Ligue des champions d’Afrique est revenu de Kinshasa avec un précieux nul en tenant en échec le favori du groupe D avec Al Ahly d’Egypte, Vita Club, sur le score de 2 à 2. Ce n’est pas toujours facile de revenir «sans casse» du Congo. Le NAHD, pour sa part, le seul club encore en lice en coupe de la CAF, a réussi un très bon début en gagnant contre le Pétro Atlético d’Angola sur le score de 2 à 1. Ceci dit, cette rencontre sera très importante pour les deux larrons, puisque les trois points seront très importants. Il faut dire que les locaux seront obligés de bien réagir du fait qu’ils ne sont pas encore loin de la zone rouge . Ce qui n’est pas le cas des nahdistes qui sont un peu mieux lotis que l’équipe hôte. Le nul concédé, at home, sur le score de 0 à 0 devant les gars du DRBTadjenanet a montré la fatigue que traverse l’équipe en ce moment. Certes, leur attaquant vedette, Gami, est toujours un «pion» sûr et surtout décisif, mais… Il est clair que les gars du sud algérien n’auront pas d’autres alternatives dans cette joute. Ils doivent impérativement l’emporter et éviter de vivre le scénario de la JSK où ils se sont fait battre sur un corner transformé par Fiston. Cette fois-ci, ils savent qu’ils auront face à eux une équipe redoutable qui, plus est, évolue plus à l’aise hors de ses bases. De plus, avec l’arrivée d’Ighil Meziane à la barre technique, les nahdistes sont devenus encore plus solides. Boulaouidet et consorts doivent sortir le grand jeu pour ne pas se faire surprendre pour la deuxième fois de suite et de surcroît à domicile. Les fans de ce club craignent un peu la fatigue après le long voyage de Kinshasa au Congo. Toujours est-il, les locaux avec un Yahia Chérif, qui a retrouvé tout son punch, tenteront de prendre les trois points, même s’ils savent que rien ne sera facile. Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.