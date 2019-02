M. guitouni procédera à l’opération : La ville alimentée en gaz demain

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, procédera demain, à la mise en service d’une distribution publique de gaz alimentant la ville historique de Sakiet Sidi Youssef à partir des réseaux algériens, a indiqué un communiqué parvenu à notre rédaction.

«Par cette mise en service, l’Algérie témoigne de l’importance symbolique que revêt cette région frontalière dont la décision de l’alimenter en gaz naturel vient en application des orientations et instructions de Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika dans le cadre des actions de commémoration des événements tragiques de Sakiet Sidi Youssef durant lesquels des martyrs algériens et tunisiens sont tombés au champ d’honneur».

Cette cérémonie sera rehaussée par la présence du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, les ministres tunisiens de l’Intérieur, de l’Industrie et des PME, les PDG de Sonatrach et de Sonelgaz ainsi que des dignitaires et des hauts fonctionnaires algériens et tunisiens réunis à Sakiet Sidi Youssef pour se recueillir à la mémoire des chouhada des deux pays.

Outre la mise en service de la distribution publique de gaz, les ministres se rendront dans une école primaire pour constater son alimentation en gaz naturel en hommage aux élèves de l’école primaire victimes du bombardement assassin mené par l’armée française le 8 février 1958, a-t-il poursuivi.