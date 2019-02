DGSN : Près de 100.000 affaires criminelles enregistrées en 2018

L’inspecteur régional de la police du centre de la DGSN a révélé, hier, que les services de la police judiciaire du centre du pays, qui regroupe 11 wilayas, ont enregistré lors de l’exercice 2018 pas moins de 99.325 affaires contre 90.485 en 2017, soit une hausse de

9,7%. S’exprimant lors d’une conférence de presse, organisée au niveau du groupement de réserve et d’intervention (GRI) de Kouba (Alger), le contrôleur de police et inspecteur régional de la police du Centre, M. Rabah Mahmoud, a affirmé que près de 70% de ces affaires ont été traitées et 85.849 personnes ont été arrêtées. Détaillant ce bilan, il révèlera que la sûreté de wilaya d’Alger a enregistré le plus grand nombre d’affaires avec 48.000 à son actif, dont 77,2% ont été traitées et 43.476 interpellations, soit près de la moitié du nombre global des affaires et des arrestations. Blida, Chlef et M’sila suivent loin derrière. En revanche, Médéa et Bouira restent les moins exposées à la criminalité par rapport aux autres wilayas.

Par catégories des crimes et délits, les atteintes aux personnes et les atteintes contre les biens, avec près de 28.000 affaires et de 28.410 arrestations, occupent le haut de ce triste tableau.

Pour le nombre des affaires liées aux coups et blessures volontaires, celui-ci s’élève à 14.632, soit près de 50% des affaires, quand les meurtres sont estimés à 44 cas, une seule affaire n’a pas pu être encore élucidée.

Aussi, une recrudescence du délit de menaces et injures a été constaté. Ils représentent en effet plus du tiers du nombre total. «Nos services ont enregistré 9.384 affaires, dont 7.926 ont été réglés, soit un taux de 84,4%», a souligné le contrôleur de police. Étayant ses dires avec des tableaux représentatifs, on constate que les crimes d’atteinte à la pudeur ont augmenté, avec 364 cas, suivis de crimes d’incitation à la débauche (250) et viols (109). Pour le trafic de drogue, l’inspecteur régional de la police du Centre avance le chiffre de 21.596 affaires constatées en 2018 et observe une hausse de 49% comparativement à l’année 2017. «Nous avons saisi plus de 802,4 kg de résine de cannabis, 552.512 comprimés de psychotropes, 2,9 kg de cocaïne et plus de 1,1 kg d’héroïne», a-t-il révélé, avant de citer les crimes économiques et financiers, en hausse également de 11,7% et dont le nombre a atteint 3.977 affaires.

Par ailleurs, le bilan fait état de plus de 500 affaires d'escroqueries, 302 affaires de faux et usage de faux tandis que le nombre de crimes cybernétiques, il a connu une hausse en 2018 avec 1.063 affaires enregistrées, dont 793 ont été résolues, soit une hausse par rapport à 2017 avec 725 affaires, dont 504 traitées, a indiqué le contrôleur de police. Celui-ci a précisé que ces crimes étaient liés à l'atteinte aux libertés, aux données personnelles, aux systèmes informatiques, à l'escroquerie via internet et à la diffusion de vidéos d'enfants mineurs. Durant la même période, 68.127 descentes ont été effectuées au niveau du territoire de compétence de la région du Centre, outre la filature de 637.571 individus, ainsi que 39.657 individus ayant été déférés devant les juridictions compétentes, a souligné le même responsable. Evoquant l'activité de la police de l'urbanisme et de l'environnement, le nombre d'infractions enregistré s'élève à 20.450, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le responsable a indiqué qu'en «application du plan de communication de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), les services de sûreté des wilayas du Centre ont programmé plusieurs campagnes de sensibilisation et activités de proximité et ce, en coordination avec les établissements éducatifs, tous cycles confondus, et les associations de la société civile. 746 cours théoriques ont été dispensés en faveur des élèves des établissements éducatifs ainsi que 594 activités pratiques de sensibilisation organisées dans les circuits d'éducation routière et 303.369 sorties sur le terrain programmées pour sensibiliser les usagers de la route.

Evoquant le volet violence dans les stades, l’officier de police a fait savoir que 41 interventions musclées ont été effectuées, ce qui a conduit à l’arrestation de 1.005 individus dont 867 ont été présentés devant la justice. «Au passage, on déplore 38 blessés dont 28 policiers et la détérioration de 12 véhicules dont 9 appartenant à la DGSN», a-t-il ajouté

Autres statistiques données lors de cette rencontre, elle concerne le nombre d'accidents de la circulation enregistrés à travers les onze wilayas du centre du pays, qualifié, du reste, par le haut responsable «d’inquiétant». «En dépit des campagnes de sensibilisation menées par la DGSN, on a enregistré, en 2018, quelque 4.377 accidents qui ont causé 192 morts et 5.078 blessés», a regretté le contrôleur de police, Rabah Mahmoud, qui révèlera que le plus grand nombre de sinistres a été enregistré dans la wilaya d'Alger avec 771 accidents, talonnée de près par Chlef (734) et M’sila 668 accidents. En revanche, Boumerdès et Bouira s’en sortent avec, respectivement, 203 accidents et 226 accidents.

Sarah A. Benali Cherif