Croissant-rouge algérien : Proche des nomades

Signature d’une convention entre le CRA et Global Group.

La localité reculée de ‘‘T’zouket’’ relevant de la daïra d’Arris, dans la wilaya de Batna, a accueilli, avant-hier, une caravane de solidarité du Croissant-rouge algérien (CRA) conduite par sa présidente, Mme Saïda Benhabilès. Ainsi, pas moins de 700 familles ont obtenu des dons en nature incluant pour chacune d’elles 70 kg de produits alimentaires, des couvertures, en sus de 50 tentes pour des familles nomades.

La remise de ces dons aux habitants de cette région des Aurès, située à 1.800 mètres d’altitude, a suscité la joie de ses bénéficiaires. Mme Benhabiles a souligné à cette occasion que cette caravane de deux jours donnera lieu à la distribution de dons en nature pour 150 familles et sillonnera les localités montagneuses reculées de cette partie de l’Algérie profonde, telles que les communes d’Arris, d’Ouled Aouf et Maâfa, avant de conduire des actions similaires dans d’autres wilayas comme les wilayas de Tizi-Ouzou, El Oued, Tébessa et Oum El Bouaghi. Notons que dans environ deux semaines, une seconde série de visites similaires sera lancée à partir de la wilaya de Naâma où des dons bénéficieront à 150 familles, a révélé la présidente du CRA qui a, d’autre part, précisé que d’autres localités seront choisies en fonction des besoins enregistrés mais aussi des intempéries enregistrées dernièrement. « Nous sommes sortis des grandes villes pour orienter notre action vers les zones frontalières, montagneuses et enclavées jusqu’au plus profond de notre Sahara », a fait savoir Mme Benhabilès, qui estime qu’en tant qu’organisation humanitaire, le CRA est rassuré sur le fait que le peuple algérien est plus qu’ «imbibé » de la culture et des valeurs authentiques de solidarité.

Mettant à profit sa présence à Batna, la présidente du CRA a procédé, dans le cadre d’une initiative citoyenne, à la signature d’une convention de partenariat avec Global group, spécialisé dans le montage des véhicules de marque KIA.

Cette convention s’inscrit, selon Benhabilès, dans le cadre des efforts déployés, depuis 2014, par son organisation dans le but de diffuser la culture de la solidarité pour que celle-ci ne reste plus un « fardeau » supporté par l’Etat.

« Le CRA ne peut pas travailler sans des partenaires, et il est grand temps que l’on devienne le bras humanitaire de l’Etat », a-t-elle indiqué, avant de confier que les habitants de la région montagneuse de T’zouket l’ont chargée de transmettre un message de reconnaissance au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi qu’un hommage à son égard pour tout ce qu’il a apporté tant à la région qu’au reste du pays. Il est bon de rappeler que le CRA a bénéficié, selon sa présidente, de pas moins de 5 milliards de centimes de dons provenant essentiellement d’entreprises activant dans notre pays. Mme Benhabilès a annoncé également le lancement prochain d’une campagne de solidarité nationale pour la récolte de dons et des aides au profit des habitants des régions frontalières et insisté sur le fait que cette action s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du CRA en vue d’encourager la solidarité « constante » et non « conjoncturelle ».

Sami Kaidi