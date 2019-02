Alger-centre : Lancement du projet des clubs verts

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati a inauguré, mardi au Jardin Beyrouth, le projet des clubs verts des établissements éducatifs de la commune d’Alger-centre. Ce projet comporte un espace vert au Jardin Beyrouth qui compte une pépinière pédagogique réservée aux activités des élèves de 20 établissements éducatifs relevant de la commune d’Alger-centre. Cet espace écologique accueille chaque mardi soir des élèves accompagnés de leurs enseignants, a-t-on indiqué.

La cérémonie d’inauguration de ce projet s’est déroulée en présence du wali délégué de la circonscription administrative de Sidi M’hamed, du président de l’APC d’Alger centre et des chefs d’établissements éducatifs ainsi que des élèves. A cette occasion, Mme Zerouati a indiqué que cette initiative est à même de former et de sensibiliser les élèves et les enseignants dans le domaine de l’environnement et les questions écologiques dans ses différentes dimensions. Elle a fait savoir, à ce propos, qu’un programme de formation sera arrêté en faveur des enseignants et élèves en vue d’assurer une grande efficience des efforts de sensibilisation, tout en incitant les écoles à la concurrence pour décrocher le prix de «l’école durable», dont la remise est prévue le 5 juin 2019 coïncidant avec la Journée mondiale de l’environnement. Cette opération se fait en coordination avec le ministère de l’Education nationale pour choisir les écoles lauréates, a-t-elle ajouté. Répondant aux questions de la presse sur la possibilité d’intégrer l’éducation environnementale dans le programme pédagogique, la ministre a déclaré que la collecte des différentes informations incitant les écoliers à la préservation de l’environnement et au développement de l’esprit d’innovation doit se faire concomitamment à la pratique et aux visites in situ, notamment celles s’inscrivant dans le cadre de l’activité de ces clubs verts.