­­­­Concours professionnels de promotion des enseignants : Un taux de réussite de plus de 77%

«Près de 32.000 enseignants, parmi les 74.638 enseignants candidats, ont réussi les examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et professeur formateur, tenus la mi-janvier dernier, a annoncé, hier, la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit.

Sur sa page Facebook, Mme Benghabrit a précisé que le nombre d’enseignants ayant réussi les examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et professeur formateur dans les trois cycles d’enseignement tenus la mi-janvier dernier est de 31.830 enseignants », soit un taux de 77,9%.

Elle a précisé que «l’affichage des listes des enseignants qui ont réussi ces examens se fera au niveau des directions de l’Education à partir d’aujourd’hui 14 heures». Mme Benghabrit avait, rappelle-t-on, réaffirmé le souci de son secteur d’œuvrer, depuis 2014, à la mise à jour et à l’amélioration de tous les textes régissant les examens et concours, insistant sur l’impératif d’assurer l’égalité des chances et la crédibilité des examens professionnels en tenant compte du critère du mérite. Le ministère de l’Education nationale avait consacré la centralisation des examens professionnels au niveau de l’Office national des examens et concours (ONEC).

Pour ce qui est de la répartition des postes, le cycle primaire à bénéficié de la plus grande part des lauréats avec 16.353 des postes accordés, en plus de 11.751 postes pour le cycle moyen et enfin 12.790 pour le secondaire.

Le ministère de l’Education a exigé des candidats de remplir certaines conditions pour bénéficier de la promotion aux grades de professeur principal et d’enseignant formateur.

Ainsi, les candidats et enseignants nommés des cycles primaire, moyen et secondaire, devaient justifier d’au moins cinq années d’ancienneté, pour pouvoir se présenter aux examens de promotion. Pour le cycle primaire, cette promotion est destinée aux enseignants ayant également le même nombre d’années d’ancienneté pour obtenir le grade de professeur principal. Pareil pour le grade de professeur formateur, un enseignant principal doit aussi justifier d’un service effectif de cinq ans au primaire.

Pour ce qui est du cycle moyen, le ministère a précisé que la promotion au grade de professeur principal de l’enseignement moyen concerne les enseignants ayant aussi atteint les cinq années d’ancienneté, tandis que la promotion au grade d’enseignant formateur concerne les professeurs principaux justifiant du même nombre d’années d’expérience.

Quant au cycle secondaire, ce sont les mêmes conditions exigées pour la promotion destinée aux enseignants ayant cinq ans d’ancienneté pour obtenir le grade de professeur principal. De même pour les enseignants formateurs, un professeur principal doit avoir cinq ans d’ancienneté pour pouvoir être promu au grade de professeur formateur. Il est utile de rappeler, à ce propos, que le ministère de l’Education avait dévoilé les conditions d’inscription pour la promotion aux grades de professeur principal et formateur. Il s’agit des procédures relatives à l’opération de promotion des professeurs, par voie d’inscription sur les listes de qualification, aux grades de professeurs principaux et professeurs formateurs pour les trois cycles d’enseignement.

Dans ce cadre, le PV du ministère a insisté sur l’impératif de se conformer à certaines conditions, notamment celles relatives à l’exclusion des enseignants qui ne remplissent pas les conditions de la promotion aux grades supérieurs, à savoir les professeurs promus au grade de professeur principal n’ayant pas l’ancienneté requise, les professeurs promus au grade de professeur principal ou formateur dont les dossiers n’ont pas encore reçu de visa, les professeurs mis à la retraite ainsi que les professeurs admis aux examens professionnels organisés en 2018 pour accéder aux grades de directeur d’établissement éducatif concernés par la formation spécialisée.

Les enseignants admis aux examens professionnels ou après inscription sur les listes de qualification en 2018 pour l’accès aux grades de censeur, de conseiller en éducation et de directeur adjoint au primaire, ont été exclus de cette promotion.

Salima Ettouahria