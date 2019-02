Hépatite C et brucellose : Renforcer la prévention

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a mis en exergue, mardi à Khenchela, la nécessité de renforcer la prévention des maladies, notamment l’hépatite C et la brucellose. Le ministre a appelé lors de sa visite dans la wilaya les responsables locaux du secteur à intensifier les campagnes de vaccination et à fournir les vaccins nécessaires pour la prévention de ces maladies afin d’assurer «une meilleure couverture sanitaire». Le ministre de la Santé a salué le travail des autorités locales ayant permis le parachèvement de la réalisation de 11 polycliniques et 6 hôpitaux. Il a instruit le directeur local du secteur d’élever les dossiers d’équipements de ces infrastructures à son département pour les présenter au gouvernement et mobiliser les enveloppes financières nécessaires. M. Hasbellaoui a inauguré une unité centrale de la santé scolaire sur la route de Batna à Khenchela et a inspecté divers pavillons avant d’inaugurer l’extension de 120 lits supplémentaires de l’établissement hospitalier public Ahmed Ben Bella dont la capacité a été portée à 240 lits. A Bouhamama, le ministre a inspecté le chantier d’un hôpital et a promis aux citoyens de la commune la mise en service de cet établissement «courant 2019» avant de présider une réunion à huis clos avec les cadres locaux de son secteur au siège de la wilaya. Auparavant, le ministre a présidé la cérémonie de remise de 7 ambulances à des établissements sanitaires de Babar, Lemsara, Khenchela, Djellal, R’mila, Yabuos et Bouhmama. Il a aussi inauguré une polyclinique à Ouled Azzedine dans la commune d’El Mehmel et a inspecté le chantier d’un établissement hospitalier à Babar. Il a aussi visité deux structures sanitaires à Ouled Rechache et Chechar et a promis d’en ouvrir les portes «dans les meilleurs délais». Au terme de visite, le ministre a présidé au siège de la wilaya la cérémonie de remise des clés de logements de fonction à cinq médecins spécialistes en poste dans des établissements hospitaliers de la wilaya.