La vice-ministre cubaine de la Santé : L’Algérie a réalisé des progrès dans le domaine

La vice-ministre cubaine de la Santé, Marcia Cobas Ruiz, a salué, hier à Alger, les «progrès» réalisés par l’Algérie, ces dernières années, dans le domaine de la santé, indique un communiqué de l’APN. Rappelant les relations de fraternité et d’amitié existant entre les deux peuples, algérien et cubain, et se félicitant de la dynamique que connait la coopération bilatérale, notamment en matière de santé, Mme Marcia Cobas Ruiz a salué, lors d’un entretien au siège de l’APN, avec le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté, Abdelhamid Si Afif, «les progrès» réalisés ces dernières années, par l’Algérie dans ce domaine. «Grâce à de remarquables efforts, l’Algérie s’est offert de bonnes perspectives sur plusieurs plans», a-t-elle ajouté. De son côté, M. Si Afif affirmé que les relations algéro-cubaines «sont des liens historiques et ont toujours été clairs», ajoutant que ces relations «se sont consolidées à travers les années et la diplomatie parlementaire a contribué à leur promotion». Evoquant les réalisations de l’Algérie à la faveur des politiques de concorde civile et de réconciliation nationale et des réformes politiques initiées par le Président, Abdelaziz Bouteflika, M. Si Afif a souligné la consolidation de la pratique démocratique et les larges attributions dont a été doté le pouvoir législatif».

Le président de la Commission de la Santé, des Affaires sociales, du Travail et de la Formation professionnelle, à l’APN, Boualem Bousmaha a aussi reçu la vice-ministre. M. Bousmaha s’est félicité du «niveau des relations et de la coopération entre l’Algérie et Cuba dans le domaine de la santé», exprimant son souhait de «les développer de manière à permettre le développement de la coopération et sa diversification».

Il a mis en avant «l’efficacité des projets communs dans le domaine de la santé entre les deux pays», notamment ceux en relations avec l’ophtalmologie, le programme de la maternité et de la santé infantile, l’urologie et l’oncologie», rappelant que 900 médecins cubains opèrent dans nombre de wilayas «dans de bonnes conditions». De son côté, la vice-ministre cubaine a affirmé que «l’élargissement de la coopération algéro-cubaine devrait englober, notamment le domaine de l’industrie médicale et pharmaceutique et la médecine vétérinaire», soulignant que les deux pays s’attelaient à «la formation d’équipes techniques qui devront faire des propositions pour une coopération mutuellement bénéfique». Elle a exprimé, également, «sa satisfaction quant à la nouvelle vision stratégique et la coopération fructueuse entre l’Algérie et le Cuba».