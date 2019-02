L’ex-championne d’Afrique de judo, Salima Souakri, en est la marraine : Relais contre le cancer le 16 février

Le 1er centre d’oncologie pédiatrique en Algérie sera installé dans la wilaya de Blida. Un ambitieux projet, que l’association nationale El-Badr d’aide aux malades atteints du cancer s’attelle à concrétiser.

Pour ce faire, son président a lancé un appel aux bienfaiteurs pour contribuer à la réalisation de ce centre, le premier du genre en Algérie, qui prodiguera des soins gratuitement pour les enfants atteints du cancer. Intervenant lors d’une conférence de presse, organsiée, hier, au siège du Comité olympique algérien (COA), le Dr Mustapha Moussaoui a annoncé l’organisation le 16 février prochain d’un relais contre le cancer sous le slogan «Ensemble, construisons l’hôpital», le but étant d’inciter à la participation dans la concrétisation de cet important centre d’oncologie pédiatrique. Le vice-président de l’association a, pour sa part, relevé l’importance de ce projet qui a été adopté par les autorités locales de la wilaya de Blida qui ont octroyé à l’association l’assiette de terrain de 3.000 m2. «Le centre d’oncologie pédiatrique sera le premier du genre dans notre pays et il va répondre, sans aucun doute, aux besoins des malades sur le plan qualitatif que quantitatif», a expliqué le Dr Yacine Terkmane qui confiera que cet établissement comprend 60 lits d’hospitalisation et 20 lits en hôpital de jour et offrira aux malades une prise en charge complète et intégrée dans un seul lieu. Il a indiqué, dans le sillage, que cet hôpital spécialisé dans le traitement des cancers infantiles accueillera les enfants atteints de cette maladie des différentes wilayas du pays et a assuré qu’il sera doté de toutes les spécialités liées à la consultation, à l’exploration et de l’anatomie pathologique tels que l’imagerie et la biopsie, dans le but de soulager la souffrance des enfants atteints du cancer et de leurs familles. «Ceci facilitera davantage la prise en charge des malades qui n’auront plus à se déplacer vers d’autres structures pour faire des examens d’exploration», a fait observer le vice-président d’El Badr. De son côté, Salima Souakri, ambassadrice de bonnes volontés à l’Unicef et néanmoins membre active au sein de cette association, soutient qu’elle fait de la lutte contre le cancer une mission à laquelle, elle ne ménagera pas ses efforts, a-t-elle affirmé, afin de soulager la souffrance des enfants. «Quand il s’agit des enfants, je suis toujours présente et disponible», a affirmé l’ex- championne d’Afrique de judo. Marraine du Relais contre le cancer, Salima Souakri a souligné l’importance de cet événement qui sera organisé à la coupole du Complexe olympique MohamedBoudiaf (Alger). «Le 16 février prochain sera une journée particulière et ce, de 10h00 à 22h00, en vue de sensibiliser les citoyens sur «l’importance de leur contribution dans la réalisation de cet établissement hospitalier caritatif», a-t-elle rappelé non sans préciser que cette manifestation verra l’organisation d’une course relais qui durera tout le long de l’événement, en plus d’activités sportives, récréatives, artistiques et des animations enfantines. Selon la judokate, cet événement sera mis à profit pour sensibiliser la population sur l’importance de la pratique d’une activité physique régulière et de l’inculquer dès le jeune âge. Elle a saisi l’occasion pour lancer un appel à une forte participation à ce relais comme une action de solidarité avec les malades du cancer, particulièrement les enfants et leurs parents qui soufrent en silence. Prenant la parole, la chef de l’unité d’oncologie pédiatrique au centre anti-cancer Pierre et Marie Curie de l’hôpital Mustapha (Alger), a révélé que 1.500 nouveaux cas de cancers infantiles sont enregistrés annuellement et mis l’accent sur l’intérêt de créer ce centre qui va optimiser la prise en charge des enfants atteints du cancer. Relevant l’importance du diagnostic précoce, le Pr Fatiha Gachi a souligné l’intérêt de «conjuguer» les efforts à l’effet de s’impliquer avec tous les acteurs concernés par la lutte contre le cancer.

Kamélia Hadjib