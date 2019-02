Forum national sur l’émigration irrégulière : mise en œuvre des recommandations

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations ayant sanctionné le forum national sur le phénomène de la harga, organisé par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire les 19 et 20 janvier 2019, avec la participation des départements ministériels concernés et la société civile, des rencontres périodiques des groupes de travail représentants les quatre ateliers organisés se tiennent pour le suivi de l’application de ces recommandations à travers l’élaboration de plans de travail à moyen et long termes en vue de mettre en œuvre ces recommandations. Un communiqué du ministère souligne que ces groupes de travail constituent l’application des engagements du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, notamment les décisions relatives à la mise en place de mécanismes et dispositions incitatives et préventive pour faire face au phénomène.