Utilisation de l’Internet : Sensibiliser les élèves

Une campagne nationale de sensibilisation au profit des élèves des écoles primaires est lancée hier par Algérie Télécom, dans le but de garantir une «utilisation plus sûre de l’internet en Algérie», indique cette entreprise publique, dans un communiqué. Lancée dans le cadre de la «Journée mondiale pour un Internet plus sûr», cette initiative vise les établissements d’enseignement, ainsi que les parents d’élèves, «afin d’intensifier les efforts pour mettre en place des mécanismes efficaces, garantissant une large sensibilisation à l’ensemble des utilisateurs des réseaux sociaux et de l’internet en général», précise l’entreprise.

Le but de cette campagne étant de rappeler les avantages et les conséquences néfastes de l’utilisation de cette évolution technologique. Afin de faciliter la communication avec les écoliers, des conseils et recommandations sur «l’utilisation sûre» de l’internet leur seront données, à travers une série de dessins animés, sous forme d’une série de vidéos, dans un langage simplifié sous le nom les Bons conseils de Amine, en vue de leur garantir une navigation plus sûre sur internet.

Par cette campagne, «Algérie Télécom ne fait que concrétiser encore une fois ses valeurs d’entreprise citoyenne et afficher sa volonté à encourager les élèves à découvrir le monde des technologies de l’information et de la communication», souligne l’entreprise, qui invite sa clientèle à visiter son site web : «www.algerietelecom.dz», ou à prendre contact avec ses web conseillers sur la page Facebook d’Algérie Télécom : www.facebook.com/algerietelecomgroupe/