Agences foncières : Un rôle à dynamiser

La nécessité d’une dynamisation du rôle des agences foncières pour les faire contribuer pleinement dans le développement local et l’amélioration du cadre de vie du citoyen a été soulignée, hier à Ouargla, par un directeur central au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (MICLAT).

S’exprimant, lors des travaux du 2e séminaire régional sur l’activation du rôle des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines, après celui de Constantine, le directeur des activités territoriales et de l’urbanisme au MICLAT, Abdelwahab Bertima, a affirmé que le développement local repose, notamment sur l’optimisation du rôle des agences foncières pour bien mener leurs missions, surtout en ce qui concerne la régularisation du foncier et l’aménagement urbain.

M. Bertima a mis l’accent, en outre, sur l’importance du diagnostic des contraintes et la proposition de solutions pour un bon fonctionnent de ces agences, conformément au plan de charges régissant leurs missions et activités.

Il a plaidé aussi pour la réorientation de ces agences, qui totalisent en termes de ressources humaine 3.672 travailleurs à l’échelle nationale, dont 2.515 administratifs et 1.112 techniciens, vers des missions essentielles et plus efficaces, en coordination avec les collectivités locales, signalant que sur les 48 agences foncières à travers le pays, 17 seulement possèdent des cahiers de charge avec des communes. Pour sa part, la directrice de la gouvernance locale au MICLAT, Fatiha Hamrit, a évoqué le système juridique et réglementaire réagissant la gestion de ces établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC).

La rencontre se déroule sous forme de 3 ateliers sur des thèmes principaux, à savoir «La situation actuelle des agences immobilières et les difficultés qu’elles rencontrent», «La contribution des agences immobilières aux programmes portant sur la réalisation des outils de l’aménagement et de l’urbanisme pour créer l’attractivité des villes» et «La modification et l’enrichissement du décret régissant les fonctions des agences immobilières, en proposant une structure expérimentale adaptée à l’expansion de son activité», selon les organisateurs.

S’étalant sur deux jours, avec la participation notamment de directeurs centraux, des directeurs d’agences foncières, des inspecteurs généraux, des Présidents d’assemblées populaires (P/APC) représentant 8 wilayas du sud du pays (Ouargla, Biskra, El-Oued, Illizi, Tamanrasset, Adrar, Ghardaïa et Tindouf), la rencontre vise à proposer des solutions susceptibles de cerner les obstacles rencontrés par les organismes sur le terrain et consolider leur rôle au service du développement économique et social.

Des séminaires régionaux similaires sont programmés après Ouargla et Constantine, à Oran et Boumerdès, avant la tenue d’un séminaire national qui sera consacré à l’élaboration d’un plan d’action pour les agences foncières de wilayas, et ce sur la base des recommandations qui découleront des ateliers régionaux, signale-t-on.