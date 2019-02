Autoroute est-ouest : Réception du tronçon d’el-Tarf la semaine prochaine

Le tronçon reliant la commune de Deraâne à Asfour, sur 22 kilomètres, dans la wilaya d’El-Tarf, « sera réceptionné la semaine prochaine», selon le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane.

Ce projet fait parti des travaux de réalisation de ce segment de l’autoroute Est-Ouest s’étalant sur 84 km au niveau de cette wilaya et allant jusqu’aux frontières tunisiennes. La réception de ce tronçon permettra de déclencher une véritable dynamique de développement économique dans cette région de l’extrême est du pays, et facilitera les échanges économiques entre l’Algérie et la Tunisie, la fluidité du trafic, ainsi que la sécurité des ses usagers.

Il faut noter que les chantiers de ce segment autoroutier assurent 1.030 postes d’emploi, entre main- d’œuvre locale et étrangère, et mobilise 49 ateliers pour les travaux de terrassement, 43 zones de dépôt, 4 carrières d’agrégat et 17 gîtes de matériaux.

En effet, pour accélérer le processus du développent local dans les différentes régions du pays, et notamment dans les wilayas frontalières, les autorités publiques ont axé la stratégie des réalisations afin «d’assurer des voies de communication que sont les routes et ouvrages d’art pour favoriser l’essor de l’économie», comme l’a précisé M. Zaâlane.

Il faut signaler qu’en dépit de la conjoncture financière difficile que traverse le pays, le secteur des Travaux publics, considéré, à juste titre, comme «névralgique», reste toujours au centre des priorités, au vu de son importance pour le développement des différents secteurs économiques, en termes notamment d’infrastructures et de transport.

Les perspectives de raccordement des wilayas frontalières à l’autoroute Est-Ouest permettent d’entrevoir une grande dynamique. C’est pourquoi le renforcement du réseau routier s’avère d’une importance majeure. À signaler que le PDG de Naftal, Rachid Nadil, a indiqué, récemment, que parmi les 29 stations sur un total de 42 en cours de réalisation le long de l’autoroute Est-Ouest, et trois entreront en service au cours du premier trimestre de l’année 2019. Il faut mettre en exergue, dans ce sillage, le lancement de différents chantiers. M. Zaâlane a fait état, le mois dernier, de 13 projets à travers le pays, pour mieux desservir et améliorer la fluidité du trafic vers les wilayas du littoral et leurs ports, afin de contribuer au développement de l’économie nationale.

Aussi, Il sera procédé, dans les prochaines semaines, à la réception de certains de ces projets, dont la pénétrante du port d’Oran vers la voie de contournement n° 4 et les deux pénétrantes de Mostaganem et Relizane, entre autres. Ces pénétrantes s’étendent au total sur un linéaire de 1.009 km qui représenteront «autant d’autoroutes à s’ajouter à l’autoroute Est-Ouest longue de 1.261 km» a expliqué le ministre.

Il est utile de souligner que l’Algérie possède l’un des réseaux routiers les plus denses d’Afrique, puisqu’il s’étend sur plus 100.000 km de routes. Le transport routier est le mode dominant de transport, autant pour les voyageurs que pour les marchandises.



Modernisation des structures



En l’espace de deux décennies, un saut qualitatif a été réalisé en termes de projets. Notons, à titre d’exemple, la construction de l’autoroute des Hauts-Plateaux sur plus de 1.000 km de route. À cela s’ajoute le grand projet de la route transsaharienne traversant le pays, d’Alger jusqu’à la frontière nigérienne, avec un taux de revêtement proche des 100%. Dans ces différentes interventions, le ministre des Tansports ne cesse de rappeler la consécration du secteur des Travaux publics comme «le choix stratégique» pour le développement des infrastructures et la consolidation des acquis économiques et sociaux du pays.

Aussi, parmi les avancées réalisées, l’élargissement du réseau de lignes ferroviaires à 6.300 km, pour le transport de 60 millions de voyageurs par an, en parallèle à un réseau des lignes du métro d’Alger qui connaîtra, à l’horizon 2030, une extension de 54 km, et comptera 55 nouvelles stations.

Des plans de développement qui constituent un choix stratégique dans le programme du Président de la République. Soulignons que le volume d’investissements dans le secteur a atteint près de 135 milliards de dollars durant les deux dernières décennies. Selon le premier responsable du secteur, les investissements ont permis, faut-il le rappeler, la réalisation d’un réseau routier, la modernisation des ports et aéroports, métro, tramway et le réseau ferroviaire, qui ne dépassait pas les 1.000 km en 2000. Ce dernier atteint aujourd’hui 4.200 km et ira jusqu’à 6.300 km à l’horizon 2022.

À signaler aussi que l’autoroute Est-Ouest sera dotée de 1.289 caméras de surveillance, ainsi que 43 stations-services. Un total de 55 stations de péage et 31 aires de repos, en plus 22 postes de maintenance et d’exploitation (chaque poste couvre un tronçon de l’autoroute s’étalant sur une distance de 65 à 75 km), ce qui permettra une intervention rapide en cas d’urgence (moins de 30 minutes) des services concernés.

Le taux d’avancement des travaux de réalisation des stations et points de péages, répartis en trois parties (Est, Centre et Ouest) avoisine les 72%, selon les affirmations données au ministre des Travaux publics.

Tahar Kaidi