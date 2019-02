Publications : Oustouanet El Haoua, nouveau recueil de poèmes, de Nedjma Elmalik, présenté au public

Un recueil de poèmes intitulé Oustouanet El Haoua, nouvellement édité, de la poétesse Nedjma Elmalik de Chelghoum Laïd (Mila), a été présenté au public, mardi soir, à la maison de la culture Mebarek-El-Mili. L'œuvre poétique, publiée par la maison d’édition "Dar El Moudjahid", est un recueil de poèmes rédigé pour la première fois en langue arabe et composé d’environ 70 pages, comptant 50 poèmes, dont certains ont été lus devant un public qui a accueilli l’ouvrage avec enthousiasme.

A travers cet ouvrage, Nedjma Elmalik affirme avoir traité de nombreux sujets ayant trait aux sentiments et aux émotions, alliant amour et tristesse, inspirés par des expériences vécues ou des faits observés et influencés également par le milieu environnant, soulignant que «tout ce qui figure dans son recueil est né à l’instant même où il a été écrit».

Enseignante de français dans un collège, Nedjma Elmalik a précédemment publié un recueil de poèmes en français intitulé Les maux de minuit, en plus de nombreux autres poèmes de Malhoun pouvant être exploités, selon elle, au plan musical, notamment dans le genre andalou ou encore le malouf. Dans une déclaration à l’APS, cette poétesse a révélé avoir achevé deux autres recueils de poésie, l’un en arabe et l’autre en français, et qui devraient être, dit-elle, édités «prochainement».

Cet après-midi littéraire, la première activité organisée par le club de littérature de la maison de la culture Mebarek-el-Mili, depuis le début de l'année 2019, a constitué une opportunité pour plusieurs poètes locaux de faire connaître leurs œuvres.

A cette occasion également, la photographe Tabet Hadjer de la ville de Mila, qui a remporté le premier prix du Salon national de la photographie, organisé par la maison de la culture Malek-Haddad de Constantine a été honorée.