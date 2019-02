3e anniversaire de l’officialisation de la langue nationale amazighe

La confection d’un dictionnaire référentiel de la langue amazighe constitue un objectif prioritaire de l’Académie algérienne de la langue amazighe (AALA), a affirmé, hier à Tizi-Ouzou, le président de cette nouvelle académie, le professeur Mohamed Djellaoui. S’exprimant en marge des festivités de célébration du troisième anniversaire de l’officialisation de la langue nationale amazighe, organisées par la Direction locale de la culture, le Pr Djellaoui a indiqué que la confection d’un dictionnaire référentiel de la langue amazighe, qui est un objectif prioritaire pour l’AALA ,est une « tâche qui demande beaucoup de temps et d’efforts », précisant que cette mission sera menée par des spécialistes en linguistique qui sont membres de l’Académie ou en dehors de celle-ci. Pour le Pr Djellaoui, qui a, par la même occasion, animé à la bibliothèque principale de lecture publique une conférence intitulée « La collecte du terrain et la sauvegarde du patrimoine immatériel amazigh (parcours et perspectives) », le travail de l’Académie algérienne de la langue amazighe ne débutera pas du néant, dès lors que des travaux sur la langue et la culture amazighes ont été déjà entamés par le passé, et ce legs important laissé par ces précurseurs, notamment les manuscrits et des travaux de recherches, réalisés aussi bien pendant qu’après l’indépendance, constituera le socle du travail de cette institution constitutionnelle. Le président de l’AALA a également précisé que la question de la prise en charge de la langue amazighe dans ses différents aspects exige la conjugaison des efforts de tous les spécialistes et scientifiques qui sont à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Académie. Cette dernière, a-t-il rassuré, restera réceptive à toutes les propositions susceptibles d’aider à la promotion et la prise en charge de cette langue nationale et officielle. Interrogé sur la graphie de l’écriture de la langue amazighe, le Pr Djellaoui a déclaré que cette question sera tranchée par l’Académie à travers ses commissions, composées de scientifiques et de spécialistes, seules habilitées à décider de la graphie appropriée à cette langue. La graphie officielle avec laquelle sera écrite Tamazight sera arrêtée par les académiciens, loin de toutes influences politiques, a-t-il tranché.

Bel. Adrar