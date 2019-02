Grand angle : Un 2e sommet pour avancer plus vite

Le président américain, Donald Trump, a tenu parole. Une semaine après avoir déclaré que le lieu et la date de son second sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong- un avaient été fixés et seraient dévoilés «très bientôt», il a annoncé ce mardi, à l’occasion de son discours annuel sur l'état de l'Union, qu'il rencontrerait ce dernier les 27 et 28 février au Vietnam. Les deux hommes, est-il annoncé, poursuivront les négociations sur le désarmement nucléaire de la Corée du Nord. Le choix porté sur le Vietnam était attendu. Des sources avaient laissé entrevoir la préférence des deux dirigeants de se revoir dans ce pays, alors que d’autres, dont la Thaïlande, avaient également espéré accueillir ce deuxième sommet, après celui qualifié d’«historique» de Singapour en juin 2018. Le Vietnam, pays hôte de cet évènement, se parera de ses plus beaux atours, car pendant deux jours, les projecteurs du monde seront braqués sur lui. Pourtant, toute la logistique qui sera mise en place ne garantira pas pour autant le succès du sommet. Ainsi depuis Singapour, les négociations sur la dénucléarisation de la Corée du Nord se sont enlisées. Il est donc attendu de ce nouveau sommet de permettre de réaliser des progrès concrets. En théorie du moins. Car, faut-il encore qu’américains et nord-coréens soient sur la même longueur d’onde. Ce qui est loin d’être le cas. Les attentes de l’un (Trump ndlr) ne sont pas forcément celles de l’autre (Kim Jong-un ndlr). Ainsi, si les américains ont annoncé attendre de la partie nord-coréenne un «inventaire exhaustif» de son arsenal et une «feuille de route» en vue de son désarmement nucléaire et qu’en échange, ils sont prêts, à terme, à signer la fin de la guerre, rétablir des relations diplomatiques et favoriser le développement économique du pays, étranglé par les sanctions internationales, «les nord- coréens, eux, n’ont ni commenté ces attentes ni exprimé les leurs. Et lorsqu’on sait que Kim Jong- un n’est pas homme à se laisser intimider, il est fort à parier que le compromis recherché ne sera pas facile à trouver lors du prochain tête-à-tête. C’est dire que les experts qui affirment que le chemin pour «parvenir à la dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée de la Corée du Nord» est encore loin sont peut-être dans le vrai. Et ce d’autant que les nord-coréens sont en droit de demander pourquoi on leur refuse ce qu’on accorde à d’autres.

Nadia K.