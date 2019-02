Parlement norvégien : Création d’une commission d’amitié

Le parlement norvégien a annoncé la création d’une commission d’amitié avec le peuple sahraoui regroupant les neuf partis politique représentés au Parlement pour se solidariser avec le Sahara occidental et défendre le droit de son peuple à l’autodétermination. Mis en place mardi au parlement norvégien, ce groupe d’amitié, qui est le seul à activer en dehors de la Norvège, s’inscrit dans le cadre de la solidarité avec le peuple sahraoui occupé par le Maroc depuis 1975. «Au moment où tout le monde attend la réunion qui regroupera les parties du conflit au Sahara occidental, prévue en mars, pour poursuivre les discussions sous les auspices de l’ONU, il est impératif, voire essentiel que le gouvernement norvégien soutienne clairement les principes du droit international, affirmant que la solution passe par le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination», a commenté la députée Lerbrekk Solfrid, sur cet évènement exceptionnel.

De son côté, le député Meininger Gisle Saudland a appelé le gouvernement norvégien à «l’impératif d’appuyer et de défendre les droits fondamentaux du peuple sahraoui, mais aussi les efforts de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU au Sahara occidental», ajoutant qu’il «est important de faire pression sur le gouvernement français pour permettre au MINURSO d’exercer ses missions à même de les élargir pour assurer, ainsi, la surveillance et la protection des droits de l’homme». À ce propos, le député Asmund Aukrust a affirmé que le consensus politique entre tous les partis politiques norvégiens sur la cause sahraouie devrait mener à une position de principe, d’autant plus que la Norvège «est contre la poursuite de l’occupation marocaine du Sahara occidental», c’est pourquoi nous «devons exhorter le Maroc, clairement et directement, à mettre fin à son occupation tout en œuvrant sérieusement à organiser un référendum libre et équitable garantissant l’indépendance du Sahara occidental».